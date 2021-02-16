«Фельдшер сказал – идите, попрощайтесь»: стали известны подробности трагедии со смертельным падением молодого мужчины во Владивостоке

Проблем со здоровьем, по словам супруги, у мужчины не было. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На минувшей неделе социальные сети бурно обсуждали ЧП, которое случилось во Владивостоке на Русской улице. Напомним, что местная жительница сообщила, что на ее глазах молодой мужчина поскользнулся на ледяном тротуаре, упал и умер. Кстати, многие тогда не поверили в случившееся и поспешили назвать это сообщение фейком. Однако, к сожалению, трагедия оказалась более чем настоящей. Мария, случайная прохожая, которая сделала все возможное, чтобы спасти парня, рассказала подробности происшествия.

- Случилось в 8 февраля, а не в декабре, как писали потом в интернете. Я вышла из дома прогуляться с собакой. Неожиданно, в метрах 10 от меня, упал молодой мужчина, на вид ему лет 30. Я подбежала, спросила у соседки, что случилось. Она рассказала, что парень поскользнулся и упал, ударившись головой о ледяной тротуар, - рассказывает «Комсомолке» Мария, свидетель происшествия. – Прощупала пульс – есть, но сам мужчина был без сознания. Вызвали скорую, врачи сказали - не трогать его голову, чтобы не усугубить положение. Нужно было как-то выйти на родных. В его кармане был мобильный телефон, он не был заблокирован. Я зашла в последние вызовы, там был контакт «Любимая жена», позвонила ей и рассказала обо всем. Спустя некоторое время я снова прощупала пульс мужчины – его уже не было. Несколько минут спустя к нам подбежала его сестра. Оказывается, он вышел от нее буквально только что. Потом приехала скорая помощь. 40 минут она пыталась реанимировать его у подъезда дома, но спасти его не удалось. Фельдшер подошел к сестре и сказал: «Идите-попрощайтесь».

По словам Марии, после того, как история с ледяным тротуаром и его смертельными последствиями облетела интернет, спецтехника почистила дорогу ото льда. А он там был, по наблюдениям очевидца, со времен ноябрьского аномального ледяного дождя.

«КП» удалось побеседовать и с супругой умершего мужчины. У него остался 2-летний ребенок, которого воспитывает теперь одна мама. Новость о смерти мужа стала для девушки из Большого Камня сильным ударом, от которого так быстро не оправиться.

- Мне бы не хотелось, чтобы сейчас в интернете снова обсуждали мою личную трагедию. После первого раза было достаточно недостоверной информации. Это не фейк. Всю дорогу мы с ним разговаривали по телефону, все было в порядке. Не был он в состоянии алкогольного опьянения – как предположили в группах в сети, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды-Владивосток» Кристина, жена умершего мужчины. - Мы прекратили телефонный разговор и спустя несколько секунд мне перезвонили и сказали, что он без сознания. Проблем со здоровьем у него не было. Сначала нам сказали, что ему диагностировали черепно-мозговую травму, но потом поставили другой диагноз. Мы консультировались с врачом – он сказал, что перед инфарктом люди себя чувствуют плохо, что есть какие-то симптомы. У моего мужа ничего не было. Я бы это поняла, ведь всю дорогу говорила с ним по телефону. Заявление в полицию мы не писали. Незачем. Его это уже не вернет.

По предварительным данным, 29-летний мужчина скончался от инфаркта, вызванного падением и ударом об лед. Точная причина смерти пока неизвестна. Стоит отметить, что прокуратура и СК инициировали проверку, как ранее сообщали оба ведомства, по другому случаю.

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