Человек Басаева, месть Кобзону и «расстройство психики»: что известно о чеченском террористе Халиде Хугуеве, убитом в колонии Приморья

Следователи расследуют дело об убийстве в колонии. Фото: Евгения ГУСЕВА

13 февраля 2021 года в исправительной колонии №27, которая расположена в приморском поселке Волчанец, найдено тело осужденного. Тогда следователи не спешили с формулировкой «Убийство». А когда стало известно, кого нашли мертвым, многие обомлели. Это был Халид Хугуев, которого осудили в начале 2000-х к 25 годам лишения свободы за теракты в Москве.

Халид Хугуев, более известный в узких кругах по прозвищу «Монгол», родился в 1956 году в поселке Чу Джамбульской области Казахской ССР. Мало, кто знал, что такой человек отбывал наказание в приморской колонии. ФСБ называло Халида финансистом, пожалуй, одного из самых известных террористов Чечни, Шамиля Басаева. Рассказываем подробнее об их дружбе и о том, как организатор серии взрывов в Москве оказался в колонии строгого режима.

Первый взрыв раздался в гостинице «Интурист» в апреле 1999 года. Самодельная взрывчатка была установлена на 20-ом этаже рядом с офисом благотворительного фонда, патронируемого Иосифом Кобзоном. Как станет известно потом, теракт – это месть артисту за то, что что тот отказался от покровительства за деньги. Программа «Фронтовые дети Чечни» активно собирала деньги с предпринимателей. Сюда стекались не только миллионы рублей, но и долларов. Когда известный террорист и главарь боевиков Шамиль Басаев узнал о таком, он поспешил сделать Кобзону предложение по обеспечению защиты за «символическую плату». Однако денег Басаев не получил. Это, по некоторым данным, и стало мотивом теракта. Тут и появляется Халид, который по приказу Басаева нашел исполнителя - дагестанца Магомадзаира Гаджиакаева. Он сделал бомбу и лично принес ее в гостиницу. Тогда от взрыва пострадали 11 человек, среди которых был 10-месячный ребенок - гражданин Испании.

История повторилась в августе того же 1999 года. Теракт произошел в торговом комплексе «Охотный Ряд» на Манежной площади. Взрывчатка с часовым механизмом была заложена в зале игровых автоматов. Мощность бомбы была сильнее. В итоге от взрыва пострадали 40 человек. На этот раз не обошлось без смерти. Одна из раненных в последствии скончалась. По одной из версий, и в этом теракте были замешаны деньги. Руководители комплекса отказались платить за «охрану» боевикам, поэтому ТЦ подорвали.

На уши были поставлены все службы, рассматривались разные версии, включая и единственно верную – теракт, за которым стоит банда Басаева. Организатором обоих взрывов стал Халид Хугуев, исполнитель - Магомадзаир Гаджиакаев, а заказчик – Шамиль Басаев, лидер сепаратистского движения Чечни. Последний, кстати, не чурался брать на себя ответственность за теракты конца 1990-х и начала 2000-х. Он, к слову, был причастен к захвату школы в Беслане и других крупнейших акциях. Ликвидировали главу боевиков в 2006 году в рамках спецоперации.

В это же время удалось установить приближенных к Басаеву. Магомадзаир – человек, который своими руками изготовил и установил взрывчатки в обоих терактах, сразу признал свою вину и пошел на сделку со следствием. По некоторым данным, именно он и сдал Халида. Согласно сведениям ФСБ, Халид Хугуев — «активный участник бандформирований, финансист Шамиля Басаева». Сразу после серии взрывов в Москве он подался в бега. Прятался от следствия в Чечне, Дагестане, Турции, Грузии и Азербайджане. Тогда же МВД Северной Осетии объявило его в федеральный розыск по делу о похищении и избиении известного во Владикавказе бизнесмена.

Любопытно, но Халида тогда суд отравил на лечение в Московскую психиатрическую клинику, известную как Кащенко. Было установлено, что он находится «в реактивном состоянии» - временном психическом расстройстве. После прохождения курса лечения и проведения экспертизы в центре психиатрии Сербского Халида признали вменяемым и этапировали в СИЗО Владикавказа. В итоге в 2007 году суд Осетии приговорил его к 16 годам лишения свободы за похищение и избиение коммерсанта.

Через два года, в декабре 2009 года, в Московском городском суде под грифом «секретно» рассматривалось дело о двух терактах. Заседание проходило в закрытом режиме. На скамье подсудимых Хугуев и Гаджиакаев. Если последний полностью признал свою вину, активно сотрудничал со следствием, то Халид напротив, отрицал свою причастность ко взрывам. В итоге суд приговорил взрывника к 15 годам лишения свободы, а финансиста Хугуева – к 25. В 2010 году Верховный суд изменил наказание и снизил обоим виновным сроки наказания на два года.

В феврале 2021 65-летнего Халида нашли мертвым в приморской колонии. Один из осужденных зарезал его лезвием от канцелярского ножа за оскорбление. Чеченский террорист скончался на месте. Сейчас расследованием уголовного дела занимается СК.

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