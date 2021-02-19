Власти Владивостока хотят подготовить полуостров Назимова, с которого начинается вантовый мост на Русский остров, к застройке. Сегодня большая часть полуострова представляет собой пустырь, на котором встречаются объекты Владивостокской крепости, единичные постройки, как например Центр управления движением судов в порту, и просто заброшенные здания.Постановление о разработке проекта планировки территории и проекта межевания территории в районе полуострова Назимова появилось на сайте городской администрации в пятницу, 19 февраля. В нем говорится о необходимости провести инженерные изыскания и подготовить документацию по планировке территории. Цель – размещение объектов общественно-делового и иного назначения, объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур.Другими словами, территорию хотят застроить – теми объектами, которые разрешают нынешние правила землепользования и застройки. В эти самые правила, кстати, в прошлом году внесли некоторые изменения, которые коснулись и Назимова. Например, исчез большой участок с зоной Р4 – зона лесов. Вместо него установили зону Р1 – зона зеленых насаждений, с менее строгими требованиями к застройке, а также выдели в бывшем лесу участок ОЖ-2 – общественно-жилая зона пониженной этажности.Вообще полуостров Назимова – территория довольно специфичная и места для застройки там не так уж и много, посмотрите на карту градостроительного зонирования. Во-первых, весь полуостров делит на две части широкая полоса зоны Т3 – это та самая автомобильная трасса, ведущая на Русский мост (улица Бархатная). Кроме нее широкая полоса зоны Т5 идет вдоль всего берега бухты Улисс – это зона объектов водного транспорта, причем самого разного транспорта – от частных катеров до военных кораблей.С другой стороны, вдоль бухты Патрокл тоже тянется полоса Т5 – так называемые лодочные гаражи, которые давно уже, по владивостокской традиции, превратились в трех-четырехэтажные коттеджи в «первой линии». Далее, если ехать к мосту, слева от нас почти вся территория - зона зеленых насаждений (Р1), на которой встречаются участки Р3 – объекты отдыха и туризма, но на самом деле так на плане обозначены объекты Владивостокской крепости - батареи «Назимовская», «Петропавловская мортирная», «Петропавловская пушечная». Они, правда, сейчас в довольно запущенном состоянии. Но все же туристов здесь много – их привлекает стихийная видовая площадка, откуда открывается потрясающий вид на Русский мост.Также в этой части полуострова находится уже упомянутый выше Центр управления движением судов в порту Владивосток, конный клуб с ипподромом, стихийное кладбище домашних животных, огороды.Что касается другой половины полуострова Назимова, ближе к бухте Улисс, то здесь, по правую руку, как въезжаешь на полуостров, находится большой участок ОЖ-1 –общественно-жилая зона. На картах она обозначена как склады, заброшенный военный городок и даже как бывший «городок строителей саммита АТЭС». Только вот именно этот большой участок с зоной ОЖ-1 как раз вычеркнут из той территории, для которой требуется проект планировки.Остается только часть полуострова ближе к мосту. Тут есть небольшой участок производственной зоны (П1), на которой расположен склад ГСМ, небольшой участок Р1 (зеленые насаждения), но и большой участок той самой ОД-2 – зона делового, общественного и коммерческого назначения. Видимо ее и ждет застройка.Впрочем, кроме самого полуострова участок, для которого потребовалась планировка и межевание, включает в себя часть берега бухты Улисс в районе улицы Катерной. Сейчас здесь, например, находится выставка малоэтажного домостроения. Этот участок в градостроительных документах тоже обозначен как ОД-2. А вот соседний – зона культовых зданий (ОД-6). Ранее объявлялось, что именно здесь планируется построить мечеть. Впрочем, в начале этого года называлось уже другое место, в районе Дальхимпрома.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14