Несколько дней назад сотрудники департамента охотнадзора Приморского края доставили в реабилитационный центр «Тигр» очередного осиротевшего медвежонка. На этот раз найденной крошке около месяца, и у нее уже были открыты глазки. Это первый косолапый, который поступил в центр после трагического случая.Напомним, что не так давно специалистам не удалось спасти двух новорожденных осиротевших медвежат. Детенышей нашли слепыми и истощенными. Ветеринары до последнего боролись за жизни малышей, но спасти их, к сожалению, не удалось. Они скончались в тот же день, когда в центр доставили еще одного медвежонка - девочку. По наблюдениям экспертов, ее состояние было куда лучше ее собратьев. Первое кормление показало, что у девочки отличный аппетит, более того, она сразу освоила соску.Теперь почти каждый день девочки набирает вес +80 граммов. Ветеринары отмечают, что пока малышка совсем кроха, они кормят ее каждые 3,5 часа. Сейчас сотни пользователей сети обеспокоены судьбой сиротки. Приморцы надеются на то, что ее судьба будет не такой, как у трагически погибших медвежат.За восстановлением и реабилитацией медвежонка следит большая аудитория в интернете. Ветеринары почти каждый день публикуют на радость подписчикам видео с малышкой. Каждое кино – неимоверно умилительное.«Сердце щемит, наверно она инстинктивно ищут маму, такая кроха и совсем одна»«Какие пяточки сладкие»«Не могу насмотреться на эти очаровательные косолапенькие пяточки»Приморцы в восторге от малышки и с нетерпением ждут новостей о том, что она полностью поправилась. К счастью, тревожиться нет причин. Малышка восстанавливается на радость ветеринарам и сотням неравнодушных горожан.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Плачу, не могу остановиться»: погибли трагически осиротевшие медвежата, за жизнь которых боролись в ПриморьеСпециалисты реабилитационного центра рассказали, почему «чуда не произошло», и малыши скончались (подробности...)Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14