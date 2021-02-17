«Господи, плачу, не могу остановиться»: погибли трагически осиротевшие медвежата, за жизнь которых боролись в Приморье

Специалисты пытались спасти малышей с 8 феврали. Фото: instagram/siberiantiger_center.

Двое осиротевших медвежат, за жизнь которых боролись в реабилитационном центре «Тигр», скончались в Приморье. К сожалению, раны, с которыми малыши оказались в руках у специалистов, были слишком серьезными. И как станет ясно потом, не совместимыми с жизнью еще совсем неокрепших крох.

- К сожалению, чуда не произошло... оба медвежонка погибли. Несмотря на все наши усилия - поражение кожи оказалось слишком сильным, а таким неокрепшим малышам было очень сложно с ним справиться, - отмечают специалисты реабилитационного центра «Тигр». - Спасибо всем, кому была небезразлична судьба медвежат, кто нас поддерживал, кто доверял нам. Всегда очень тяжело терять своих подопечных.

Жители Приморья восприняли новость о гибели медвежат очень близко к сердцу. «Плачу, не могу остановиться. Надеюсь, малыши уже с мамой», «Бедные малыши.. очень жаль», «Боже мой, малышки... Плачу... Мягких облачков. Спасибо вам всем за все, что вы делаете» - пишут дальневосточники в интернете.

Они были еще слепыми и совсем неокрепшими. Фото: instagram/siberiantiger_center.

Напомним, что двух новорожденных слепых медвежат подкинули неизвестные, оставив их на въезде в Садгород, 8 февраля. Сотрудники охотнадзора принесли крох в реабилитационный центр. Там специалисты выяснили, что малышам от рождения не больше 5 дней, а их вес около 400 граммов. По предварительным данным, маму-хищницу убили охотники, потому что медведицы просто так не бросают своих детей. Крохам требовалась срочная операция. С обработкой ран медвежата мужественно справились, даже появился аппетит, и они начали кушать. Однако, финал истории оказался еще более трагическим. Спустя чуть больше недели после того, как они попали в реабилитационный центр, малыши погибли.

Специалисты до последнего боролись за их жизни. Фото: instagram/siberiantiger_center.

Стоит отметить, что буквально 16 февраля в Центр «Тигр» доставили еще одного гималайского медвежонка. Девочке не больше двух недель, у нее уже открыты глазки. Как сообщают ветеринары, первое кормление прошло хорошо. У малышки хороший аппетит, и она сразу освоила соску.

Приморцы очень надеются на то, что судьба этого медвежонка будет счастливой, и когда-нибудь она окажется дома – на воле.

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