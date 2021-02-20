Столица Приморского края готовится к празднованию Дня защитников Отечества. В преддверии главного праздника сильной половины человечества рассказываем о программе мероприятий на 23 февраля 2021 года во Владивостоке.Тематические мероприятия, посвященные празднику, пройдут в краевой столице с 21 по 23 февраля. Как сообщили в департаменте внутренней политики Приморского края, уже завтра в мультимедийном историческом парке «Россия – моя страна» на Аксаковской, 12, состоится церемония открытия выставки военной техники. В торжественной церемонии примет участие оркестр МГУ. Помимо самой экспозиции гости смогут увидеть праздничное шествие и выступление творческих коллективов. Здесь же развернется полевая, шоу от клуба собаководства, и рыцарские бои.21 февраля на острове Русский состоится ледовый полумарафон HONOR Vladivostok Ice Run. По традиции спортивное мероприятие пройдет на льду бухты Новик. Старт от местной школы №5 в 9.00 утра. На праздничный забег здесь соберутся любители активного отдыха не только со всего Дальнего Востока, но и с других регионов страны и даже зарубежья. Заявки на участие подали спортсмены из Архангельской, Иркутской, Свердловской областей, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга. Ожидаются гости из Японии, Казахстана, Маврикия, Великобритании, Швейцарии.23 февраля во всех муниципалитетах Приморья торжественно будут возложены цветы в местах воинской славы. Во Владивостоке главные торжественные события пройдут в полдень у мемориального комплекса «Боевая слава ТОФ», а в 12:30 у стелы «Город Воинской славы». В 12:00 также откроется праздничная площадка в Парке Победы рядом с Домом молодежи.По доброй традиции 23 февраля интерактивные зоны будут работать на центральной площади Владивостока. Развлекательная программа здесь начнется в 13:00, а закончится в 18:30. Гостей встретят ярмаркой исторических костюмов, выставкой боевой техники, шоу служебных собак и показательным выступлением десантно-штурмового батальона.На озере «Юность», которое чаще называют Чан, состоятся «Веселые зимние стар ты на коньках и лыжах». Спортивное мероприятие пройдет с 15:00 до 18:30.– День защитника Отечества отмечается в нашей стране уже более 100 лет. 23 февраля – это символ памяти и уважения к истории нашего государства, всем тем героями, которые имели мужество встать на защиту Родины, проявили стойкость под натиском врага, подарили свободу следующим поколениям. Ключевые задачи предстоящих мероприятий – это сохранение достоверной исторической информации, патриотическое воспитание и просвещение молодежи, а также проявление благодарности всем тем людям, которые в военное время на фронте или в тылу делали все для Победы, для сохранения мира в нашем государстве, – подчеркнула заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.Редакция «КП» поздравляет с наступающим праздником всех защитников Отечества и желает провести праздничные выходные весело и с пользой.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14.