Близкий друг и сослуживец Александра Скорлякова, найденного мертвым 20 февраля 2021 года в собственном рабочем кабинете в мэрии Владивостока, рассказал, каким был его товарищ и что могло привести к трагедии.Анатолий Саяпин служил вместе с Александром Скорляковым на Тихоокеанском флоте. Он вспоминает, как в 2002 году при увольнении с армии рекомендовал начальству рассмотреть на кандидатуру Александра Скорлякова. Согласования прошли успешно, Александра перевели в штаб флота.- Это очень ответственная работа, на которой запросто можно погрязнуть в коррупции. Но Александр точно не был коррупционером. Он был весьма порядочным человеком, очень ответственным. Вообще, что я, что Саша - трудоголики по натуре, - говорит Анатолий Саяпин.Общение сослуживцев продолжилось и после службы. Александр несколько раз приезжал к Анатолию в гости в Санкт-Петербург, куда тот перебрался после ухода на гражданку. Товарищи постоянно были на связи и делились самыми сокровенными переживаниями.- Помню, он рассказывал, что когда пришел в МЧС, то сразу столкнулся с проблемой. Некоторые люди попросту не хотели работать. Ему, конечно, удалось наладить ситуацию. Ну а потом он перешел в городскую администрацию: новый коллектив, новые люди, большой наплыв работы и нужно все заново выстраивать. Я так понял, что он практически целиком и полностью посвятил себя работе, и, как мне кажется, сгорел от этого. Но так чтобы покончить с собой, не верю я в это. У него гораздо больше поводов было свести счеты с жизнью на флоте. Все же армия и гражданка – разные вещи. Я на атомоходе такого насмотрелся, поэтому на гражданке, если что не нравится, я ухожу. И он бы ушел, у нас с ним понятия одни, - говорит Анатолий Саяпин.Анатолий и Александр постоянно поддерживали связь и переписывались, давали друг другу советы. Собеседник КП вспоминает, что Александр часто ссылался на большую занятость на работе в городской администрации Владивостока. В последний раз они списывались с Александром 5 февраля 2021 года, и вот что тот писал:«Долго не отвечал. Сначала бились с последствиями ледяного дождя. И остался из всей конторы с 1 декабря вообще один. Народ с короной слег. В общем, все бумаги, вся организация и тем более кучу народа с полевых кухонь надо было кормить, в т.ч. на острове. Ещё не отошел. Работать не с кем. Народ мельчает. Так что сильно не взыщите. Отойду немного – перезвоню».Это последнее, что прочитал Анатолий от своего друга, измученного тяжелой работой во Владивостоке.По словам Анатолия, в разговорах Александр с упреком отзывался о большой загрузке и скромной зарплате в администрации города, непонимании и безответственности.- Игра в одни ворота, по принципу: везёшь - вези. Парень сгорел на работе! Может быть, ему что-то вкололи, или еще что, но чтобы Сашка и вот так… Вся моя дружба с ним, все то, что мы прошли вместе, это все не дает даже повода думать о суициде. Конечно, он трудяга, пахал до конца, никогда не оставлял работу недоделанной, это у него в крови. Если бы его попросили уйти с должности, то он бы ушел, не цеплялся за место, да и пенсия у него военная, очень хорошая.Анатолий также уверен, что у Александра не было никаких проблем или разногласий с семьей. Напротив, домочадцы с пониманием относились к работе Скорлякова и всячески поддерживали его.- Саша никогда не жаловался на семейные трудности. Я характеризую Александра Викторовича только с положительной стороны. К алкоголю у него было резко-негативное отношение. Единственный его изъян - он очень много курил, я постоянно ему делал замечания, что так нельзя. Но даже эта вредная привычка никак не могла стать причиной такого решения, - сказал Анатолий Саяпин.НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:Дочь найденного мертвым в кабинете владивостокского чиновника: Его любимым словом было – «прорвемся»Родные Александра Скорлякова, которого 20 февраля нашли мертвым в своем кабинете, не верят в версию о самоубийстве (подробнее..)