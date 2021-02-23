Пока нет официальных данных о причине смерти 54-летнего и.о. начальника управления общественной безопасности и взаимодействия с органами власти администрации Владивостока Александра Скорлякова. Напомним, о трагическом происшествии стало известно 20 февраля, погибшего нашли в своем кабинете, прозвучала неофициальная версия – самоубийство... Сегодня, 23 февраля, семья Александра Скорлякова отмечала бы его профессиональный праздник (Александр Викторович – бывший военный). Но вместо этого в семье горе и до сих пор неизвестность, - что произошло. Близкая родственница Елена (имя изменено по ее просьбе) и дочка Мария согласились поговорить с КП. В версию самоубийства семья Александра Викторовича не верит. Нет причин; слишком много близких людей, которых он не мог просто так оставить, - дочь, сын, жена, старенькая мама, у которой он был единственным. И планы – буквально на ближайшие дни:- У них в семье были обычные планы, как у всех, - говорит Елена. – Он погиб 20-го, а в ночь с 20 на 21-е они с женой собирались ехать в аэропорт, провожать сына Ивана, он улетать должен был на Камчатку. Не предвещало беды ни-че-го. Мы не знаем, что думать, пока нет экспертизы, возможно, ему стало плохо на работе. Нам звонят со всей страны наши родственники, сослуживцы, спрашивают – правда? Все уже прочитали в интернете. Саша – человек сильный и справедливый. Офицер, честный и порядочный (так тяжело добавить – был...). Рассуждал, Ивану надо помочь подкопить на квартиру, Машу выучить, она студентка, на платном журфаке. Мы сейчас все пытаемся поддержать его семью, особенно Лену, жену, это для нее ужасный удар, для всех нас.- Папа всегда был человеком серьезным, и в то же время с юмором. Никогда не заставлял нас что-то делать, не давил, но авторитетом для нас был и всегда будет беспрекословным. Слезами дочкиными его было не разжалобить (сквозь слезы – улыбается), но если ты молодец, всегда это отметит, поощрит. Он очень много времени проводил на работе. Бывает, позвоню по какому-то срочному делу, сбросит, - значит, идет совещание. Но тут же через пять минут перезвонит – значит, выскочил, чтобы спросить - «дочка, что случилось?». В последний вечер перед тем, как все случилось, не было ничего такого. Он пришел поздно, как всегда, уставший, мы вспоминаем – ничего. Он вообще приходил поздно, особенно когда начался коронавирус, очень уставал. Говорил, да, трудно. Но его любимым словом было «прорвемся».Напомним, сейчас по факту случившегося идет доследственная проверка. В качестве основной версии трагедии следователи рассматривают суицид. Способ самоубийства пока не разглашается. Все подробности еще предстоит установить специалистам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧто известно об Александре Скорлякове, которого нашли мертвым 20 февраля 2021 в его рабочем кабинете во ВладивостокеАлександр Скорляков курировал вопросы общественной безопасности и соблюдения административного законодательства во Владивостоке (подробнее…)Глава управления общественной безопасности администрации Владивостока найден мертвым в своем кабинетеПо неподтвержденной информации Александр Скорляков покончил с собой (подробнее...)Подробности смерти главы управления администрации Владивостока Александра Скорлякова: нашли на рабочем местеВерсию о самоубийстве предстоит проверить следствию (подробнее...)