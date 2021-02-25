«Это не про проституток и это не порнуха»: Ефим Звеняцкий рассказал всю правду о новом проекте «Гранд ревю»

Рассказываем о музыкальном проекте «Гранд ревю». Фото: Михаил ФРОЛОВ

«ФАНТАЗИИ» ЗВЕНЯЦКОГО

Уже несколько дней в социальных сетях приморцы обсуждают скандал, который разразился в мире искусства. Причина беспокойства – открытое письмо Тихоокеанского симфонического оркестра, которое опубликовано в сети. В нем говорится о том, что артисты взволнованны заинтересованностью художественного руководителя театра имени Горького Ефима Звеняцкого филармонией и идеей депутата реализовать в нем новый проект – «Гранд ревю». Как оказалось, внутри филармонии ходит молва о том, что «фантазии» Ефима Звеняцкого могут лишить оркестр места работы. Это письмо адресовано Министру культуры РФ Ольге Любимовой и полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу.

Кстати, идея создания музыкального проекта «Гранд ревю», в котором будут соединены эстрада, фольклор и цирковое искусство, возникла даже не в этом году. Однако шумиха поднялась лишь сейчас.

Ефим Звеняцкий после резонанса, вызванного открытым письмом музыкантов оркестра, прокомментировал историю с «захватом» филармонии.

- Я вам честно скажу, я не читал это обращение. Но благодаря вашим коллегам, я узнал, в чем суть. Что якобы Тихоокеанский оркестр будет выселен и уничтожен. Это просто провокация, которая подняла шумиху. Я вам тогда расскажу два слова, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Ефим Звеняцкий, худрук театра имени Горького. - Программа грандиозная - жанр музыкального «Гранд ревю». Мы уже начали проводить кастинг. Заняты будут порядка 150 человек. 4-5 художников России рисуют эскизы, дизайны, костюмы. Проект будет представлять собой путешествие пары на лайнере по всем континентам. Каждый континент имеет свою историю и географию, поэтому везде будут 5-7-минутные остановки, на которых будет представлена та или иная страна: от Рио-де-Жанейро до Владивостока. История будет очень красивая, качественная и дорогая.

Ефим Звеняцкий рассказал о своем новом шоу в интервью для "КП". Фото: "КП" Архив

По словам Ефима Звеняцкого, никакого финансирования из федерального, краевого или городского бюджетов проект «Гранд ревю» не имеет. И зарабатывать на нем лично для себя никто не намерен, проект полностью некоммерческий – весь доход будет принадлежать театру имени Горького. Также депутат Законодательного собрания поспешил успокоить тех приморцев, которые сочли идею с кабаре слишком пошлой для филармонии: «Зрелище, конечно, крайне интересное. Но стоит сразу расставить все по своим местам. Во-первых, это не проститутки – не надо оскорблять людей. Во-вторых, это не погань, не порнуха, не чернуха. Я в театре 45 лет. За все это время я такого не позволял и не позволю», - резюмировал худрук.

ФИЛАРМОНИЯ РАЗДОРА

Открытым оставался вопрос о филармонии, которую, по словам оркестра, всецело захватит проект «Гранд ревю», и место для академической музыки там просто не будет. Как оказалось, это не так.

- Я понимаю раздор внутри филармонии, они опасаются, что симфонический оркестр исчезнет. Но такое может прийти в голову только сумасшедшему. Я понимаю их беспокойство. Но их профессия - репетировать, а не письма писать, - говорит Ефим Самуилович. - Я предполагал и договаривался с руководством филармонии о том, что нам дадут 4 раза в месяц играть на их площадке. Я несколько больше знаю иностранных туристов и людей финансово обеспеченных. Для них вся это история со столиками, которые я хотел и хочу поставить. Уже закупил новые кресла в филармонию. На эти два дня, когда идет программа, я бы платил арендную плату. Возможность ведь есть, так как филармония часто просто простаивает. Затем 8-10 часов мне понадобится, чтобы все вернуть в первозданный вид.

По словам Ефима Самуиловича, если бы сам проект «Гранд ревю» угрожал жизнедеятельности филармонии, в дело давно бы вмешалось министерство культуры.

- У меня есть догадки, кто всю эту клевету раскачивает в стенах филармонии, но озвучивать ее я не стану. Пусть это останется на его совести. Никто не посягает ни на симфонический оркестр, ни на филармонию. Я председатель совета по культуре уже лет 10. Ну как я могу переступить и позволить непозволительное, - говорит худрук.

Депутат расстроен тем, что вокруг его имени сейчас много негатива, а ведь все недовольства в отношении проекта совсем беспочвенны. «Я думаю, все равно это сделаю. Сделаю, если понадобится, в стенах своего театра. Я не заслуживаю того, чтобы мое имя было дискредитировано», - заявил Ефим Звеняцкий.

- Я каждый раз задаю себе вопрос: «А тебе это надо?». И сам себе отвечаю: «Надо», - подытожил худрук.

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