«Сейчас огонь перекинется на здание суда». В Приморье полыхает торговый центр

Огонь охватил мансардный этаж Фото: принтскрин видео.

Крупный пожар охватил здание на Кирова, 191, в городе Артем. По словам местных жителей, в административном строении находится автомагазин, частный детский сад, магазин инструментов и другие организации. В непосредственной близости располагается бизнес-центр, суд и супермаркет. Огонь успел распространиться на 1000 квадратных метров. К месту ЧП сейчас стянуты 11 спецмашин и 45 сотрудников МЧС.

По словам очевидцев, пожар начался на мансардном этаже, над автомагазином. Языки пламени быстро охватили кровлю по всему периметру. Густой едкий дым заполонил всю округу.

Как рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по приморскому краю, тревожный вызов с места ЧП поступил в 10:21. Первые пожарные расчеты приехали к горящему зданию спустя 8 минут. По предварительной информации, огонь успел распространиться на 1000 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек. Данных о погибших и пострадавших пока не поступало.

«Сгорела пристройка к «Сангурай», двухэтажная. Не могут потушить, скоро крыша свалится. «Сангурай» слава богу цел», «Не видно, что горит. Там куча офисов, складов», «Главное, чтобы люди были целы», – переживают местные жители.

Крупный пожар на Кирова в Артеме. Фото: Instagram/dps.control