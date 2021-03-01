Девушку из Приморья признали «Самой красивой волейболисткой планеты»

Естественную красоту девушки по достоинству оценили в Греции. Фото: предоставлено Алисой Манёнок

25-летняя уроженка Приморья Алиса Манёнок стала «Самой красивой волейболисткой планеты», обойдя Сабину Алтынбекову. Рейтинг составило греческое издание Gazzetta. В подробном интервью «Комсомолке» Алиса рассказала об уходе из профессионального спорта, увлечениях, хейте и своем видении красоты.

Как поделилась модель, ей очень приятно за внимание к ее персоне и столь высокую оценку внешних данных. Однако девушка отметила, что ушла из профессионального спорта и более того уверена, что спортсменки не гонятся за титулом самой красивой.