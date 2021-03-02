Пожар на Нейбута во Владивостоке 2 марта 2021: в дыму задохнулись два маленьких ребенка

Пожар в 25-этажном доме на Нейбута во Владивостоке. Фото: предоставлено очевидцами

Пожар в многоэтажке на улице Нейбута во Владивостоке 2 марта 2021 года закончился трагедией – погибли два ребенка, 4-х и 7-и лет. Дети надышались угарным газом, их откачивали в карете скорой помощи, но спасти не смогли.

Как сообщили на станции скорой помощи Владивостока, на момент прибытия пожарных машин данных о пострадавших не было.

- Когда скорой стало известно о пострадавших детях, на место сразу же выехала реанимационная бригада. Дети были без сознания в клинической смерти, оказывать им реанимационную помощь начали сразу. На место прибыли ещё две скорые прибыли для усиления. Однако детей спасти не удалось. Предварительная причина смерти: отравление угарным газом, ожогов на телах нет, дети были дома одни, без взрослых, - сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Мальчику 9 лет, девочке - всего 4.

На место выехала следственная группа. Также к горевшей многоэтажке срочно выехал глава города Олег Гуменюк. В администрации города сообщили, что готовятся автобусы для эвакуации граждан и места в центре временного размещения.

Пожар произошел в квартире на 21 этаже 25-этажного дома по адресу Нейбута, 6, ЖК "Фрегат 2". Сигнал на пульт пожарной охраны поступил вечером 2 марта в 19:28. Площадь пожара – 30 квадратных метров. Огонь частично захватил квартиру, а дым от пожара распространился на весь подъезд. Как сообщили в МЧС, из отрезанных дымом квартир были эвакуированы 10 человек. При помощи спасустройств по лестничным маршам вывели и вынесли 14 человек, в том числе 4 ребенка. Дети переданы врачам скорой помощи, двое из них, как мы теперь знаем, не выжили.

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