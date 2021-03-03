Пингвинята, недавно родившиеся в Приморском океанариуме, научились плавать

Пинвинята, родившиеся в Приморском океанариуме, учатся плавать. Скриншот видео: сайт primocean.ru

О появлении на свет восьми редких пингвинов Гумбольда в Приморском океанариуме во Владивостоке «КП» рассказывала совсем недавно, и вот во взрослении птенцов наступил новый период. Как сообщает пресс-служба океанариума, пингвинята прошли первую линьку и, сменив младенческий пух на перо, начали изучать водную среду.

— Наши пионеры — двойняшки, птенцы поплыли через два месяца после рождения, честно скажем, мы не думали, что это случится так скоро. В воду они пошли сами, родители, наоборот, их отгоняли, и до сих пор, несмотря на то, что птенцы уже хорошо плавают, все взрослые птицы, а не только мама с папой, волнуются и выгоняют малышей на сушу, — рассказала орнитолог научно-образовательного комплекса Владислава Крещеновская.

Самым первым поплыл пингвиненок, которого сотрудники назвали Тетрис — у него на брюшке и горлышке хорошо видны фигурки из знаменитой игры. Сообщается, что пока к воде приобщились семь малышей.

У птенцов все вызывает интерес. Скриншот видео: сайт primocean.ru

Птенцы проводят в воде гораздо больше времени, чем взрослые. Смена оперения и обучение плаванию — это самые первые этапы взросления. Но, как сообщают специалисты, хотя малыши и стали немного отстраняться от родителей, до полной самостоятельности им еще далеко.

Птенцы живут в гнездах, которые сделали взрослые пингвины и не питаются самостоятельно — их кормят родители.

— Родители без внимания своих детей еще долго не оставят, они проявляют заботу не только в воде, но и на суше — кормят, чистят перышки. К тому же малыши пока не проявляют интереса ко «взрослой» еде, даже если мы дадим им рыбу, они будут воспринимать ее как игрушку, а не как корм, — пояснила Владислава Крещеновская.

Орнитологи считают, что это продлится еще несколько месяцев.

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