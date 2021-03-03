Знаменитый Мумий Тролль Music Bar Владивосток выгоняют из помещения по адресу Пограничная, 6, которое они занимали целых 10 лет. О закрытии заведения его представители сообщили в официальном аккаунте в Инстаграме.- Срок аренды истёк, и мы приняли решение начать «с чистого листа». Нам предстоит найти новое помещение от 300-500 квадратных метров в центре города. Если вы хотите и можете нам помочь – скидывайте варианты в директ, - написали представители бара.О закрытии заведения «КП» сообщила еще 20 февраля. Правда, тогда арт-директора бара уверял, что речь идет только о закрытии на ремонт, который якобы продлится лишь неделю, а после открытия бар сохранит свое название. О проблемах с арендой и будущем переезде собеседник умолчал.Бар название сохранит, а вот адрес уже вряд ли. \\"До новых встреч, Мумий Тролль Music Bar обязательно вернется во Владивосток!\\" - завершается пост в Инстаграме. Подписчики же в комментариях разделились на два лагеря - тех, кто считает, что \\"не велика потеря\\", и тех, кто будет скучать по пробкам из-за припаркованных в два ряда машин на Пограничной.Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14