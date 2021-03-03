Масленица 2021 во Владивостоке: какого числа начинается, как и где праздновать

Жителей Владивостока приглашают ярко отметить Масленицу в 2021 году Фото: Сергей БАЛАНОВ

Масленицу в 2021 году во Владивостоке будут праздновать с 8 по 14 марта. Традиционно в эту масленичную неделю люди пекут блины, устраивают народные гулянья и посещают разные мероприятия, где их ждут в гости. Рассказываем, где и как во Владивостоке можно отметить Масленицу.

Масленица на площади Борцов Революции

В самом центре города для всех желающих будет организован большой праздник. Главная городская Масленица развернется на центральной площади Владивостока, здесь на протяжении всей масленичной недели будут работать разные площадки. 8 и 13 марта гостей здесь ждут с 15:00 до 19:00, с 9 по 12 марта праздничные мероприятия будут проводить с 17:00 до 19:00, ну а в воскресенье, 14 марта, провожать зиму будут с 12:00 до 16:00.

Для гостей праздника в центре города будут выступать творческие коллективы, здесь же будет работать игровая интерактивная площадка, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, различные мастер-классы, а также акция #блинмасленица.

С 8 по 13 марта на центральной площади также будут торговать масленичными блинами и проводить конкурс «Самый большой блин».

Ну а главные события развернутся на центральной площади в воскресенье, 14 марта. Хороводы, игры, викторины, эстафеты, народные забавы. Конкурсы «блинная мозаика» и «Самая высокая стопка блинов». В Воскресенье здесь же пройдет костюмированное шествие «Масленичный поезд». Гостей праздника будут угощать блинами, гречневой кашей и горячим чаем. После народных забав наградят победителей конкурсов, ну а кульминацией праздника станет традиционное сожжение чучела Масленицы.

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