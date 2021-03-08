Первый блин Олега Кожемяко. Губернатор Приморья устроил в честь 8 Марта кулинарное шоу

Олег Кожемяко впервые жарит блины

Губернатор Приморья Олег Кожемяко сумел удивить даже видавших виды: на 8 Марта он опубликовал не просто ролик с поздравлениями, а целую передачу «Смак». Глава региона воспользовался тем, что Международный женский день в этом году выпал на начало масленичной недели и показал мужчинам, как приготовить вкусные блины для своих вторых половинок.

Ролик снят по всем законам телевидения: стильная белая кухня, профессиональный монтаж с проездами камеры, приятной музыкой. В центре – сам губернатор в простой белой футболке, через которую просвечивают мускулы. Олег Кожемяко сам замешивает тесто, сам жарит блины, переворачивает их, покидывая над сковородой, как заправский повар, и главное – сам от начала и до конца рассказывает довольно оригинальный рецепт, снабжая интересными комментариями, воспоминаниями, пожеланиями. Нельзя не признать – Олег Кожемяко умеет общаться с аудиторией.

При этом сам Олег Кожемяко уверяет, что раньше блин он не жарил, это его первый опыт. За основу взял рецепт мамы.

«Говорят, что учиться никогда не поздно. Впервые взялся за блины. Нет, готовить я кое-что умею. Близкие не жаловались, но блины сам не жарил», - подписал губернатор свой поздравительный ролик.

Секрет маминых блинов, как оказалось, - минеральная вода и кусочек сала. Белорусского – акцентирует губернатор, который не раз уже демонстрировал свое особое отношение к этой стране. И от себя добавляет, что блины надо есть именно с приморским медом.

«Простой рецепт из детства. Попробуйте - это вкусно и, как оказалось, не сложно. Друзья, давайте радовать наших милых женщин чаще. Повод всегда найдётся. Сегодня точно тот самый день. Еще и масленичная неделя начинается. С праздником весны, дорогие женщины! Будьте счастливы!», - заканчивает Олег Кожемяко.

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