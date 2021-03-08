Сердце власти. Правительство Приморья открыло чувства гражданам

Поцелуй от чистого сердца. Фото: PrimaMedia

Довольно оригинально поздравили приморских женщин с 8 Марта чиновники правительства Приморского края в этом году. Накануне праздника, вечером 7 марта, в здании на Светланской, 22, погасили свет во всех кабинетах кроме нескольких, чтобы получилось сердце. И акция, надо сказать, удалась. Фото и видео с горящим сердцем разлетелось по СМИ и соцсетям.

- Акция приурочена к Международному женскому дню. Таким образом Правительство Приморского края хочет пожелать представительницам прекрасного пола любви и весеннего настроения, - прокомментировали в пресс-службе правительства.

Тестовое включение проводилось еще в среду, 3 марта. Тогда воссоздать сердце целиком не получилось – некоторые нужные окна не горели, зато свет включили там, где не надо. И по этому поводу в соцсетях было немало шуток, дескать, выдели недостаточно миллионов на поздравление, вот и получилось неидеально.

Но в назначенный день, 7 марта, с наступлением темноты на приморском «Белом доме» загорелось идеально ровное сердце. Даже как-то слишком идеальное, отмечают горожане. На фоне сердца прохожие весь вечер фотографировались, особо романтичные – парочками, обнимаясь и целуясь. Фотографы запустили в небо квадрокоптеры в поисках самого оригинального ракурса.

Несмотря на масштабность, это поздравление, естественно, бюджету ничего не стоило. Как говорят в правительстве, все это – инициатива самих сотрудников. От чего это поздравление становится еще более душевным.

Повезло с погодой. Фото: PrimaMedia

Для тех, кто пропустил, есть хорошая новость: сегодня, 8 марта, с наступлением темноты сердце на здании правительства снова загорится. Так что расчехляйте фотоаппараты и вперед.

Напомним, что в нынешний Международный женский день отличился и губернатор Приморья: в качестве поздравления он записал ролик, в котором впервые сам жарит блины по маминому рецепту. Получилось душевно, да еще и совпало с началом Масленичной недели.

Акция прошла с размахом. Фото: PrimaMedia

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