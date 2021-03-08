Сотрудник МЧС Приморья ударил в клубе инстаблогершу с полумиллионом подписчиков и пришел к ней с цветами

Фото: instagram.com/roozhkova

Совсем не восьмимартовская история произошла в приморском городе Спасск-Дальний на этих выходных. Вечером в местном кафе «Нобилис» подрались посетительницы. Возможно, данная потасовка так и осталась бы незамеченной, но в какой-то момент по неизвестным причинам в драку вмешался молодой парень и несколько раз ударил одну из девушек – до рассечения лба.

Этой девушкой оказалась инстаблогер Олеся Рожкова. На момент события на ее аккаунт было подписано более 500 тысяч человек, это четверть населения Приморья. Тем самым парнем, который ее избил, оказался, со слов блогерши, сотрудник МЧС Александр Митрофанов.

- Человек, который должен спасать жизни людей, но он выбрал другой путь. Пожарный, который потушил меня с 5 ударов. Герой, которого должны увидеть все, - написала в субботу в своем блоге Олеся, приложив видео из клуба, где она пытается унять кровь из рассеченного лба. Это видео, по этическим причинам, мы не будем показывать.

У Олеси Рожковой на сегоня 519 тысяч подписчиков. Фото: instagram.com/roozhkova

В МЧС Спасска-Дальнего прокомментировали ситуацию:

«По факту ролика об избиении пожарным блогера проведена проверка. Изъяты объяснения у сотрудника. Он в свободное от службы время находился в кафе в компании друзей, когда началась драка между девушками у барной стойки. Со слов очевидцев, пожарный в драке между девушками не участвовал. Камеры видеонаблюдения находятся в частной собственности, поэтому самостоятельно мы их посмотреть не можем. На данный момент нет ни одного видео, подтверждающего, что сотрудник МЧС именно избивает девушку. Поэтому просим набраться терпения и уважительно отнестись ко всем сторонам данного инцидента. Если кто-то владеет записью с места происшествия, просим поделиться с нами для правильного понимания произошедшего», - написали представители ведомства в своем аккаунте в Инстаграм, добавив, что участники потасовки уже написали заявления в полицию.

Комментарий разумный, правда, странно: если сотрудника опросили, то почему нужны еще записи? Неужели он не признался?

Кстати, на счет камер в клубе, Олеся высказывала опасения. По ее словам, сестра нападавшего знакома с управляющей кафе, да и он сам общается с хозяином. Однако чуть позже сама же Олеся и сообщила, что записи уже у полиции, так что видео будет.

На самом деле, Александр уже признался и приехал к пострадавшей с извинениями. В воскресенье Олеся Рожкова опубликовала видео, на котором молодой человек, приехавший к ее дому, просит у нее прощения, а затем, судя по фото, дарит букет цветов. "Привет, я хотел бы извиниться за то, что я тебя ударил неоднократно...", - говорит парень на видео.

Хватит ли этого для заглаживания вины – не понятно. Сама Олеся призналась подписчикам, что в тот вечер в клубе спровоцировала парня:

«Да, действительно, я этого человека послала, когда он подошел. После этого я получила. Я признаю свою ошибку, мужчин нельзя вообще оскорблять, посылать, тем более первым. За это можно было один раз … [ударить] отцовский чеполах (удар ладонью – прим. ред). Я бы простила», - говорит девушка. А вот пять раз, по ее словам, - это уже много.

Парень пришел с извинениями и цветами. Фото: instagram.com/roozhkova

«КП» будет следить за развитием событий. От редакции добавим, что бить кого-то за слова нельзя – ни один, ни много раз, ни девушек, ни парней.

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