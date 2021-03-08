Тигры по улицам ходят. Краснокнижный хищник месяц держал в страхе село в Приморье

Отловленный тигр. Фото: Центр «Амурский тигр»

В Пожарском районе Приморья отловили тигра, который с января заходит в гости к людям в село Соболиный. Хищник нападал на собак и гулял по улицам, не боясь людей, даже днем. Его доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных для ветеринарного осмотра и передержки, где решат, можно ли его отпустить на волю.

Впервые тигр был замечен в Соболином в январе этого года. Сотрудники охотнадзора выехали на место, но хищника не нашли, да и сам он больше не появлялся в селе почти месяц.

«Но с середины февраля его заходы в населенный пункт стали регулярными как в ночное, так и в дневное время. Визиты сопровождались многочисленными нападениями на собак, тигр свободно и без страха перед человеком мог перемещаться днем по селу. Меры по отпугиванию, предпринятые нашими специалистами не принесли результата, поэтому было принято решение об отлове животного для выяснения причин такого его поведения», - рассказал Алексей Суровый, первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира – начальник Управления по охране объектов животного мира и ООПТ Приморского края.

В ночь на 7 марта хищника отловили и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка. Все затраты по содержанию и реабилитации тигра традиционно возьмет на себя Центр «Амурский тигр».

По словам Сергея Арамилева, генерального директора Центра «Амурский тигр», при внешнем осмотре отловленного тигра были отмечены повреждения конечностей, характерные для животного, перемещающегося по глубокому снегу.

«Возможно, есть и другие травмы, ответ на этот вопрос даст ветеринарное обследование. Если оно не выявит у животного более серьезных травм, а его поведение будет соответствовать норме, то после месячной передержки тигр вернется в дикую природу в другой части ареала, как это было в недавнем случае с тигрицей из Дальнереченского района», - комментирует Сергей Арамилев.

По его словам, молодого хищника в населенный пункт привело стечение разных обстоятельств, среди которых – несанкционированные свалки и большое количество беспризорных собак. Когда тигры оказываются в сложных условиях, какие сейчас сложились на севере Приморья, а в шаговой доступности находятся свалки с собаками, это неминуемо приводит к тому, что хищники оказываются в населенных пунктах и создают конфликтные ситуации.

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