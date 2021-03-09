«Какое горе, сразу пять жизней»: в Приморье машина с тремя детьми и двумя взрослыми ушла под воду – не выжил никто

Прокуратура уже организовала проверку по факту гибели пяти человек. Фото: принтскрин видео.

«Какое горе, сразу пять жизней» - так прокомментировал пост дальневосточник. Пятнадцатисекундное видео о том, что в районе Тавричанки, машина с пятью людьми ушла под лед, застало жителей Приморья врасплох. По сообщению пользователей интернета, в автомобиле находились трое детей и двое взрослых. Вместе с тем, 8 марта в приморских группах активно распространялась информация о том, что домой не вернулась семья, которая выезжала на рыбалку. Как раз из пяти человек и как раз в район Тавричанки. Совпадение с местом рыбалки и количеством членов семьи дало право полагать, что речь об одной и той же семье.

- Сообщение о том, что мужчина с женой, двумя детьми и племянницей не вернулись домой с рыбалки, поступило вчера вечером. Известно, что примерно в 18 часов он еще выходил на связь, а потом пропал, - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Анатолий. – Ко мне обратился брат этого мужчины. В той машине была его дочь. Мне известно, что дети 2006, 2007 и 2012 годов рождения. Две девочки и один мальчик.

Как оказалось, отец девочки, взволнованный тем, что брат не выходит на связь, 9 марта утром обратился и в полицию.

- В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о пропаже двух взрослых и троих несовершеннолетних, которые совместно на автомашине марки Nissan Datsun выехали из города Уссурийска в направлении поселка Тавричанка Надежинского района на рыбалку и до настоящего времени не вернулись.Транспортное средство ушло под воду, - сообщили в пресс-службе УМВД Росси по Уссурийску.

Судя по видео, на берегу был найден человек. Женщина или девочка – пока неизвестно. Скорее всего, это супруга главы семьи. Пользователи сети утверждают, что ей удалось выбраться из машины, но она скончалась от обморожения.

На место трагедии уже выехали следственно-оперативная группа отдела полиции, сотрудники следственного комитета и ГО ЧС по Приморскому краю. Ситуация усугубляется еще и тем, что добраться до пункта не так-то и просто. Поэтому на момент публикации материала сообщения о том, что машину вытащили из воды, не было. Однако вероятность того, что четверо из пяти членов семьи будут в ней, чертовски велика.

Проверку организовала и прокуратура. В процессе разбирательства сотрудники надзорного ведомства намерены установить все обстоятельства случившегося. На место уже выехал прокурор района.

- Прокуроры проверят достаточность принятия мер профилактического характера органом местного самоуправления, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - В рамках представленных полномочий надзорным ведомством взят на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.

«КП-Владивосток» продолжит следить за развитием истории.

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