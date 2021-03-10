Цены на квартиры в ЖК "Фрегат-2" после пожара не упадут - эксперт

Эксперт уверен, что цена на квартиры может незначительно снизиться только в доме №6, где произошел пожар. Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Сергей Косиков, генеральный директор Городского риэлторского центра, в эфире радио "Комсомольская правда - Владивосток" ответил на вопрос, снизится ли цена на квартиры в жилом комплексе "Фрегат-2" после недавнего пожара. Эксперт также рассказал о ситуации на рынке жилья во Владивостоке и факторах, влияющих на стоимость квадратного метра.

- Могут ли негативные события как-то повлиять на цену недвижимости? Как пример, история с недавним пожаром на Нейбута, 6.

- Теоретически могут, но если мы говорим про конкретно этого застройщика и конкретно это пожар, то это маловероятно. Дом сдан, люди там живут, цены могут лишь упасть в конкретно этом доме, да и то незначительно. Тот факт, что в этом районе строятся дома с аналогичной схемой подъездных путей, никак не повлияет на цену. Ведь дома возводятся застройщиком по тем же принятым нормативам, за выполнением которых следит администрация города. Маловероятно даже, что как-то снизятся темпы строительства, ведь людям нужны квартиры, спрос на жилье крайне велик. Другое дело, что люди будут более трепетнее относиться к тому, как люди относятся к дому, как ухаживают за придомовой территорией и организуют парковку возле здания.

- Какие факторы могут влиять на стоимость жилья?

- Спрос. Если не будет спроса, то цены будут расти, но во Владивостоке такого пока не предвидится. На моей памяти спрос снижался трижды: в 1998 году, в 2008 и в начале 2015-го, когда начались перепады с курсом доллара, это кризисные года. Но сейчас цена на квартиру практически никак не зависит от колебаний иностранной валюты. Но всегда на спрос может повлиять нестабильная ситуация, например в случае высокой волатильности за короткий период.

- Что выбирать: новостройки или вторичку? Цена является определяющим фактором выбора?

- Цена не является главным фактором, на первое место сейчас выходит транспортная доступность. Если на вторичном рынке можно выбрать квартиру практически в любом районе города, то, покупая квартиру в новостройке, приходится выбирать район, насколько он удален от места работы, детского сада, школы, а также имеется ли сопутствующая инфраструктура. Если брать черту города, то этим критериям могут подойти районы комплексной застройки: Снеговая Падь, Зеленый угол на Нейбута, Изумрудный, Патрокл.

- Какова сейчас ситуация с новостройками?

- Сейчас вкладываться в новостройки благодаря эскроу-счетам и проектному финансированию гораздо безопаснее, чем раньше. Но новостроек катастрофически мало, а цены на квартиру сейчас очень высокие. В этом году появится немало многообещающих проектов, но пока даже с учетом них полностью удовлетворить спрос на недвижимость во Владивостоке не получится.

- Стоит ли в этом году рассматривать покупку или продажу недвижимости?

- Лучшее время для покупки или продажи квартиры - это сейчас. Не стоит ждать изменений курса валюты. Например, из-за колебаний вы продадите квартиру дороже, но и покупать ее вы будете тоже дороже, ведь цена практически не меняется, а инфляцию никто не отменял.

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