«Это силовое безумие». Миллиардер из Приморья прокомментировал обыски у известного бизнесмена Дениса Сараны

Во «Владивостокском морском рыбном порту» прошли обыски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обыски у члена совета директоров ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Дениса Сараны стали одной из самых обсуждаемой новостей в Приморье. Хотя на данный момент от следственных органов так и не поступило официальной информации о причинах задержания известного бизнесмена и ряда работников из подконтрольных ему компаний, некоторые подробности все же известны. По предварительной данным, Сарану подозревают в незаконном экспорте «стратегически важных товаров». В защиту предпринимателя высказался приморский миллиардер, гендиректор компании DNS Дмитрий Алексеев.

Дмитрий Алексеев высказался по резонансному вопросу. Фото: facebook.com/dmitriy.alekseev.dns/

– Прошли следственные мероприятия в отношении Дениса Сараны, в результате которых он сам и еще 6 менеджеров связанных компаний были задержаны, а в офисах произведены обыски. О мерах пресечения и самой сути дела пока информации мало. То, что пишут о «незаконном экспорте стратегических товаров – металлического лома на сумму более 1 миллиарда рублей» – это какой-то бред. С каких это пор металлолом стал «стратегическим товаром», а его экспорт «незаконным»? Это нормальный товар на международном рынке, лидеры по его экспорту: ЕС, США, Япония и уже где-то потом идет Россия. Если есть претензии к порядку вывоза, то есть таможня, налоговая и суд. При чем тут ФСБ и уголовные дела? – высказался приморец-миллиардер из списка Forbes.

По словам Алескеева, он знает Сарану лишь с положительной стороны и готов даже ставить его в пример, когда выступает на открытых уроках перед школьниками.

– Он, пожалуй, единственный приморец, который имеет долю в портовом бизнесе (кстати, у него нет контрольного пакета в рыбном порту) и все еще живет у нас в крае. Все остальные порты Приморья либо достались крупным московским олигархическим структурам, либо их собственники покинули территорию России. Денис Викторович же является активным инвестором в экономику края, а очень многие знают его как отзывчивого человека и мецената. Знаете, я большой патриот своей страны и Приморья, но и мне приходят в голову мысли, что силовое безумие в России уже плохо совместимо с любой деятельностью. Увы, похоже, нужно рационально переждать, и дать сажателям наконец пересажать друг друга. А история однозначно учит, что машина репрессий обязательно проедет по запускающим ее, – подытожил Алескеев на личной страничке в социальных сетях.

Позицию знакомого Сараны поддерживают далеко не все.

– Прошу прощения, но Сарана не только воткнул на месте сквера безумную высотку бизнес-центра, наплевав на комфорт жителей всего микрорайона, но и по словам представителей строительных компаний, использовал ее для отмывания бабла. Теперь становится понятно, какого и откуда. Нет в нем никакой любви к своему городу. Он Владивосток использует для увеличения своих личных активов, – высказалась депутат Наталья Кочугова.

Компания Сараны возводит бизнес-центр на 3-ей Рабочей Фото: Милана СОКОЛ

Есть к Саране претензии и у других горожан.

– Дмитрий, при всем уважении к вам... Вы, я так понял, знали Сарану с одной стороны медали, и думаю ваше мнение относительно его виновности или нет – не объективно. К вашему сожалению, я как представитель судоходной компании, и часть команды которые владели причалами на Диомиде о Денисе Викторовиче другого мнения. Наверное, потому что я его знаю с обратной стороны медали..., – отметил юрист и правозащитник из Владивостока Максим Чихунов

«КП-Владивосток» обратилась в следственное управление следственного комитета по Приморскому краю за официальным комментарием по поводу обысков.

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