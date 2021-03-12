Резонансное уголовное дело о взрыве в поселке Новонежино в 2019 году завершилось приговором суда

В результате взрыва водонагревателя в Новонежино в 2019 году погибла женщина. Фото: shkotovskiy.ru

В Приморье вынесен приговор по резонансному делу о взрыве водонагревателя в многоэтажном доме поселка Новонежино в 2019 году.

Напомним, ЧП случилось в октябре, когда хозяйка квартиры на несколько дней уехала в город Большой Камень. В ее отсутствие из-за имеющихся дефектов водонагреватель взорвался, в результате чего погибла соседка женщины, а также были повреждены несколько квартир и уничтожено имущество 18 жителей дома № 23 на улице Авиаторов. Общая сумма ущерба составила более 25,5 миллиона рублей.

Подробно о случившейся трагедии "Комсомолка" писала в те дни.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с источниками повышенной опасности».

Суд установил, что фигурантка дела пользовалась электрическим водонагревателем, установленным в ванной комнате, зная о том, что он не исправен и требует ремонта.

Женщине назначено наказание — 1 год 3 месяца исправительных работ с удержанием 10% из заработка осужденной в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, пострадавшим гражданам выплачены компенсации за счет бюджетных средств. Кроме того, трем семьям, квартиры которых восстановлению не подлежат, выданы сертификаты на приобретение жилья, еще одной семье предоставлена муниципальная квартира.

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