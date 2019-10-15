Появились фотографии последствий взрыва в жилом доме в Приморье

В приморском поселке Новонежино произошло ЧП – в жилом пятиэтажном доме обрушились потолочная плита, стены и лестничный пролет. Предполагается, что обвал случился из-за взрыва. Жертвой обрушения стала женщина, следователи возбудили уголовное дело.

В доме обрушились потолочная плита, стены и лестничный пролетФото: Предоставлено очевидцами

Взрыв произошел ночью, 15 октября, в квартире на четвертом этаже. Следователи рассматривают версию взрыва неисправного водонагревателя. Причем рванул титан в соседней с погибшей женщиной квартире.

На четвертом этаже треснула стена. Фото: shkotovskiy.ru

Следователи рассматривают версию взрыва неисправного водонагревателя. Фото: СУ СКР по Приморскому краю

На фотографиях с места ЧП, поступивших в распоряжение редакции «КП-Владивосток», в четырех квартирах вынесены стекла. На четвертом этаже треснула стена. По словам местных жителей, в данный момент оцеплено два подъезда, жители эвакуированы. Пункт временного размещения развернут в местном клубе, в нем в основном находятся пенсионеры.

В данный момент оцеплено два подъезда. Фото: Дарья Маликова

Силой взрыва вещи из квартир разбросало на несколько метров вокруг домаФото: Комсомольская правда

По факту смерти женщины региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- На место происшествие выехали следователи, проводится осмотр, выясняются причины обрушения стены. Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Приморскому краю.

Ранее в качестве версий высказывался хлопок газа и даже взрыв ручной гранаты.

Предполагается, что обвал случился из-за взрыва. Фото: Дарья Маликова

Жертвой обрушения стала женщинаФото: Предоставлено очевидцами

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