Появились фотографии последствий взрыва в жилом доме в Приморье
В приморском поселке Новонежино произошло ЧП – в жилом пятиэтажном доме обрушились потолочная плита, стены и лестничный пролет. Предполагается, что обвал случился из-за взрыва. Жертвой обрушения стала женщина, следователи возбудили уголовное дело.
В доме обрушились потолочная плита, стены и лестничный пролетФото: Предоставлено очевидцами
Взрыв произошел ночью, 15 октября, в квартире на четвертом этаже. Следователи рассматривают версию взрыва неисправного водонагревателя. Причем рванул титан в соседней с погибшей женщиной квартире.
На четвертом этаже треснула стена. Фото: shkotovskiy.ru
Следователи рассматривают версию взрыва неисправного водонагревателя. Фото: СУ СКР по Приморскому краю
На фотографиях с места ЧП, поступивших в распоряжение редакции «КП-Владивосток», в четырех квартирах вынесены стекла. На четвертом этаже треснула стена. По словам местных жителей, в данный момент оцеплено два подъезда, жители эвакуированы. Пункт временного размещения развернут в местном клубе, в нем в основном находятся пенсионеры.
В данный момент оцеплено два подъезда. Фото: Дарья Маликова
Силой взрыва вещи из квартир разбросало на несколько метров вокруг домаФото: Комсомольская правда
По факту смерти женщины региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
- На место происшествие выехали следователи, проводится осмотр, выясняются причины обрушения стены. Предварительно установлено, что обрушение стало возможным из-за неисправного водонагревателя, находящегося в ванной комнате соседней квартиры, - сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Приморскому краю.
Ранее в качестве версий высказывался хлопок газа и даже взрыв ручной гранаты.
Предполагается, что обвал случился из-за взрыва. Фото: Дарья Маликова
Жертвой обрушения стала женщинаФото: Предоставлено очевидцами
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ИСТОЧНИК KP.RU