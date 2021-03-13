Бизнесмен Денис Сарана заключен под стражу на срок до 15 мая

Денис Сарана. Фото: primorsky.ru

Бизнесмена Дениса Сарану заключили под стражу на срок до 15 мая, сообщает СУ СК России по Приморскому краю.

Дениса Сарану подозревают в контрабанде металлолома на сумму более 1 млрд рублей. В изолятор Сарана отправится с еще двумя фигурантами уголовного дела. Бухгалтер Дениса Сараны, в отношении которого также сейчас ведется расследование, помещен под домашний арест.

Напомним, следствие считает, группа лиц осуществила незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров – лома черных металлов с недостоверным декларированием. По подозрению в совершении преступления задержали четырех человек. В рамках уголовного дела проводятся обыски, допрашиваются подозреваемые и свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Преступление выявили сотрудники УФСБ и Дальневосточной оперативной таможней ФТС России. Если вина подсудимых в контрабанде будет доказана, то им грозит до 7 лет лишения свободы и штраф 1 миллион рублей.