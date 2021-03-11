Официально. Стало известно, почему ФСБ проводила обыски в порту известного приморского бизнесмена Дениса Сараны

Обыски и допросы свидетелей продолжаются. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

10 марта в сети появилась информация о том, что сотрудники УФСБ вместе со следователями провели обыски в офисах акционерного общества «Владивостокский морской рыбный порт». Вместе с тем, сообщалось, что силовики наведалось в гости и к самому Денису Саране, члену совета директоров порта. Оперативники проводили следственные мероприятия также в других подконтрольных Саране компаниях, которые входят в состав ООО «Металлторг».

Сведений, к сожалению, тогда было не так много, как хотелось бы, но в сети промелькнуло «экспорт стратегически важных товаров на сумму более 1 миллиарда рублей». А уже 11 марта, на следующий день после проведения обысков в порту, следователи возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда».

- По версии следствия, группа лиц осуществила незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных товаров – лома черных металлов с недостоверным декларированием, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю. - В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержано четыре человека. В рамках уголовного дела проводятся обыски, допрашиваются подозреваемые и свидетели, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

В ведомстве отмечают, что преступление выявили сотрудники УФСБ и Дальневосточной оперативной таможней ФТС России. Есть ли среди 4 задержанных Денис Сарана – пока неизвестно. Если вина подсудимых в контрабанде будет доказана, то им грозит до 7 лет лишения свободы и штраф 1 миллион рублей.

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