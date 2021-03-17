Маски заброшены. В магазинах и автобусах Владивостока все массово расслабились и забыли про COVID-19

Масочный режим в Приморье все больше на бумаге Фото: Сергей БАЛАНОВ

Весна пришла во Владивосток, а вместе с ней и бесстрашие к коронавирусу, похоже. Во всяком случае, в магазинах, автобусах и других общественных местах следить за соблюдением противоинфекционных мер стали заметно слабее.

Самое очевидное – кассы магазинов. Некоторое время назад, когда статистика поползла вверх, угрозы штрафов и закрытия заведений подействовали очень сильно. В большинстве магазинов перестали обслуживать покупателей в масках, даже несмотря на потерю прибыли. Как результат – надевать маску перед входом в магазин стало рефлексом. Да, не всегда свежую, часто просто поверх рта, не закрывая носа, что, как вы понимаете, бесполезно. Но во многих заведениях следили и за этим.

Что же сегодня? Корреспондент «КП» посетил сразу несколько заведений в разных районах Владивостока – как на периферии, так и в центре. Это и продуктовые, и хозяйственные магазины, и даже в аптеке. Везде, в каждом заведении без исключения, клиентов обслуживали без масок! Мы даже решили обойтись без фото и видео фиксации, потому что, скорее всего, в любом магазине рядом с вами сейчас вы увидите то же самое.

Говорить про автобусы тем более бесполезно. Но что удивляет, не только пассажиры, но и водители практически все без масок. А ведь еще недавно нас уверяли, что за такое автобусы просто снимают с маршрута.

- Рейды проводятся ежедневно во всех районах города. Проверяют как общественный транспорт, так и магазины, торговые центры, рынки и т.д. Что касается снятия с маршрута автобусов, то в последние время таких инцидентов не было, - рассказали в мэрии официально.

Представитель администрации уточняет, что «карающие» функции распределены сегодня между несколькими разными ведомствами. А у семи нянек, надо полагать, дитя без глазу. Например, в рейды ходят сотрудники мэрии, а магазины при этом могут быть закрыты только по распоряжению Роспотребнадзора.

- Мы составляем только административные материалы за санитарную составляющую и отправляем их в Роспотребнадзор, а они там уже принимают меры в рамках своих полномочий. За отсутствие маски к ответственности привлекают сотрудники полиции. На конец февраля было составлено более 500 административных материалов, - добавил собеседник.

Понятно, почему все расслабились: ходить в маске зимой было удобнее, потому что теплее. А с наступлением положительных температур кажется, что нужно срочно дышать полной грудью. Да и официальная статистика по заражениям коронавирусом в Приморье постепенно вернулась к сентябрьским – по 50-70 новых заболевших в день. То есть как было до начала так называемой «второй волны». Да и к тому же началась массовая вакцинация.

Но есть несколько моментов, которые стоит знать и помнить:

Приморцы продолжают умирать от коронавируса или получать серьезные осложнения по здоровью, обострения хронических заболеваний.

Вакцинация проходит крайне медленно, если не сказать провально. В Приморье всего привито чуть больше 50 тысяч человек, чуть меньше трех процентов населения. Никаким коллективным иммунитетом пока даже не пахнет.

И главное: даже те, кто переболел или привился, то есть счастливые обладатели антител, все равно могут заразиться и стать разносчиком. Сами не заметите, но домой вирус принесете, а там – пожилые родственники, например.

В общем, мы все еще мало знаем о коронавирусе, хотя живем в условиях пандемии уже ровно год. Действуем на инстинктах и сегодня явно расслабились. Не рано?

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