Сосиски на лаве и опасные фотосеты: экстремалы облюбовали извергающийся Ключевской

Фотография, конечно, получаются, нереальные. Фото: instagram/borissmirnoff87

Самое обсуждаемое сейсмособытие этого месяца по праву принадлежит Ключевскому вулкану и его извержению. На протяжении нескольких недель пробуждение сопки вызывает бурные обсуждения в сети, потому что такого красочного и взрывного пробуждения не было у него давненько. Напомним, что Ключевской начал извергаться в конце февраля. На календаре уже 18 марта, а сопка все не успокаивается. По наблюдениям ученых, извержение временами ослабевает, но огненный фонтан и взрывные выбросы продолжаются.

Несмотря на то, что МЧС и вулканологи предупреждали жителей и гостей Камчатки, что находиться у Ключевского во время извержения опасно, вулкан и прилегающая к нему территория стали практически новым местом отдыха у экстремалов. Многие из них, вооружившись всем необходимым снаряжением, отправились в поход.

Андрей побывал на сопке 16 марта. Фото: instagram/andreev__andrey_

Конечно, извергающийся Ключевской – магнитически привлекательное природное явление. Взглянув на него хоть на секунду, сложно оторвать взгляд. Под покровом ночи извержение и вовсе приобретает фантастические краски. Словно кадры сняты не на этой планете, а где-то в подземелье, в царстве Аида. Это тот случай, когда стоит один раз увидеть, чем сто раз прочитать об этом. К счастью, экстремалы люди не жадные – поделились с подписчиками фотографиями и видео с места событий. Вишенкой на торте всего происходящего стали сосисочки, приготовленные на лаве. Как вам специя в виде частиц вулкана?

Ключевской во всей красе. Фото: instagram/borissmirnoff87

- Спустившись к лавовому потоку, мы планировали залезть на него и взобраться на его середину, было видно что в высоту он достигает не меньше 20 метров. Но при приближении к лаве брызги снега от ботинок попали на нее и тут же с шипением превратились в пар! Стало ясно, что лава даже у ее краев очень горяча и приблизиться к центру не получится. Достав припасенные замороженные сосиски, мы приступили к их готовке прямо на лаве. 15 минут и обед готов! В этот момент я увидел, как с верхнего гребня полилась лава! Огромный поток по какой-то причине сменил русло и полился с заметно большей скоростью поверх «старой» лавы, жар от него чувствовался за десятки метров, - пишет на своей странице в сети один из экстремалов Борис Смирнов.

Как оказалось, таких смельчаков как Борис и его команда предостаточно. Десятки жителей Камчатки направились к Ключевскому, чтобы увидеть извержение и сделать на его фоне опасно красивое памятное фото.

Впечатления у команды от увиденного, конечно, яркие. Фото: instagram/borissmirnoff87

Пока МЧС предупреждает о том, что пробуждение вулкана может стать причиной усиления лавинной опасности и объявляет о штормовом предупреждении, в сети появляется все больше и больше фотографий с хештегом «Ключевской».

Теперь его фотографии набирают популярность в сети. Фото: instagram/andreev__andrey_

- С 17 марта по 17 апреля 2021 года возможен сход снежных лавин искусственного происхождения с различных горных склонов исполина. Главное управление МЧС России по Камчатскому призывает жителей и гостей края не приближаться к вулкану, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Идти к вулкану без спецснаряжения и без полной уверенности в том, что вы в безопасности, все же не стоит. Даже ради лайков для фото.

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