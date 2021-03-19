Серия афтершоков. Десять землетрясений произошло у берегов Камчатки за сутки

Есть вероятность, что к концу 19 марта число толчков увеличится. Фото: Рушан КАЮМОВ

Камчатка в этом месяца оказалась просто в эпицентре сейсмособытий. Извержения Ключевского и землетрясения уже несколько недель создают новостную повестку на полуострове. Для жителей западной части страны все природные явления Камчатки - как отдельный вид искусства. Однако на этот раз стихии удалось удивить даже жителей региона.

По данным камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, только за сутки на Камчатке зарегистрировали 10 землетрясений. Толчки были зафиксированы у берегов полуострова, для всех дальневосточников они были совсем не ощутимы. Магнитуда колебаний варьировалась в пределах 3,8 - 5,4.

17 марта на Камчатке было зарегистрировано мощное землетрясение, сейсмичность которого достигла высокого уровня. Скорее всего, череда афтершоков, которые были зарегистрированы 18-19 марта, последствия именно этого сейсмоявления.

- Все подземные толчки были не ощутимы для жителей материка. Жертв и каких-либо разрушений зарегистрировано не было, - рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Тем временем Ключевской продолжает извергаться. Да так красиво, что кровь застывает в жилах. Экстремалы толпами собираются у сопки, чтобы сделать памятные снимки. Некоторые даже умудряются жарить сосиски на лаве.

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