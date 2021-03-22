Невосполнимая утрата. На трассе в Приморье погибли два блестящих хирурга

Авария унесла жизни двух прекрасных врачей

Трагедия, которая разыгралась в выходные на трассе в Приморье, обрастает новыми подробностями. Как стало известно, в ДТП с КамАЗом на 16 километре автодороги Владивосток – Находка – порт Восточный погибли два врача. За рулем Subaru Forester находился 47-летний медик из Артема, а на пассажирском – его 43-летний коллега из Читы. Вот так за одну ночь медицина и общественность лишились сразу двух хирургов с блестящими рекомендациями.

Напомним, Forester ехал в Артем. Водитель, судя по всему не увидел стоящий на обочине КамАЗ, не исключено, что большегруз был припаркован без аварийных огней. Удар оказался такой силы, что автомобиль превратился в груду металла, у экипажа, к сожалению, практически не было шансов выжить.

Как выяснилось позже, автомобиль принадлежит хирургу из Артема, Виталию Боброву. Именно он в ту роковую ночь был за рулем. За долгие годы в медицине (стаж 20 лет) Виталий зарекомендовал себя как отличный врач и завоевал уважение коллег и пациентов.

С 1997 по 2005 Виталий Валерьевич работал в хирургическом отделении Главной больницы №1 Артемовского городского округа. Здесь он оказывал неотложную хирургическую помощь. Брался за тяжелые случаи людей с онкологическими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и проводил операции на органах грудной и брюшной полости.

С 2005 стал старшим ординатором больницы, и.о. заведующего. К оказанию экстренной помощи больным в критических состояниях прибавились и плановые операции, в том числе удаление опухолей.

С 2012 года и до трагедии врач также трудился в клинике ООО «Пятая Точка» в Артеме. У Виталия высшая квалификационная категория, он был членом «Российского Общества Хирургов».

Жители Артема выражают скорбь в связи с невосполнимой утратой врача с большой буквы, который за время работы помог сотням приморцев.

«Какой был человечище и врач. Соболезнуем. Страшная потеря для родных и города», «Соболезную, горе, хороший врач и человек», «Страшно, что уходят специалисты, сил родным пережить такое», – делятся местные жители в сети.

Скорбит с Приморьем и Забайкалье, ведь в одной машине с Виталием Бобровым погиб и врач из Читы Сергей Лоскутников. Опыт хирурга не менее впечатляющий, чем у коллеги – стаж работы в медицине 21 год. Сергей Викторович долгое время проработал в Городской клинической больнице №1 в Чите. У него остались два несовершеннолетних сына и жена.

Редакция «КП» приносит искренние соболезнования семьям погибших.

По факту смертельной аварии сейчас проводится проверка, назначены экспертизы.