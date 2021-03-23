Таксист, «вырубивший» пассажира на улице Владивостока, написал «объяснительную» для горожан

Таксист и лежащий пассажир. Скриншот видео: instagram.com/dps_vl

Нашумевшая в соцсетях и СМИ недавняя история с владивостокским таксистом, «вырубившим» пассажира, получила неожиданное развитие.

Напомним, 21 марта в социальных сетях быстро набрало множество просмотров видео, где водитель такси оставляет на дороге лежащего мужчину, которого он только что вытащил из своей машины. Подробнее инцидент описан в публикации «КП-Владивосток». Комментарии к видео пользователей соцсетей, адресованные таксисту были весьма негативными.

Объяснить, что же произошло по его мнению, решил человек, находившийся за рулем такси. Таксист ответил горожанам также через сеть Интернет.

Мужчина рассказал, что вез клиента от здания на Светланской, 116 по «эконом-заказу». Причем заказ был без конечного адреса — пассажир во время движения указывал места, куда далее отправиться. С начала поездки водитель заподозрил, что клиент находится в алкогольном или наркотическом опьянении. Молодой человек все время с кем-то громко и нецензурно общался по телефону. Как считает водитель, к нему в машину сел наркоман, который намеревался забрать из тайника-закладки спрятанный там драгдилером наркотик.

«Когда мы подъезжали к Рудневскому мосту, клиенту кто-то еще позвонил, на громкой связи было слышно, как ему сказали, что на Давыдова уже забрали вещь, там уже нету, ехать нужно на Камскую, там забирать, там есть.

Я спросил у клиента, что он едет по закладкам? На что клиент ответил: ну и что, какая тебе разница? Я остановил машину и сказал что по закладкам не буду ездить, мне не нужны проблемы, попросил выйти из машины или заказать другую машину, клиент не выходил, тогда я вышел, открыл двер с его стороны, все время был разговор на повышеных тонах и он все-таки вышел, я пошел уже садится в машину, тут он напал сзади, взял одной рукой за капюшон, второй обхватил меня за шею, начал душить и потащил меня назад, мне удалось перебросить его через бедро, он лежал, материл, продолжал угрожать мне, я испугался. Наркоман, не знаю, что ожидать мне, мог достать нож, потому я сел в машину и уехал.

Вот так было на самом деле».

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Далее водитель сообщает, что видео, появившееся в соцсетях, сказалось на его работе. «...теперь люди отказываются ехать со мной, когда видят мой номер и обвиняют меня», — пишет таксист.

Нужно отметить, что после «объяснительной», написанной автоизвозчиком, многие из комментирующих ситуацию в соцсетях встали на сторону водителя.

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