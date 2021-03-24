Парковка или жизнь: ждет ли дворы Владивостока массовая эвакуация?

Даже днем припарковаться у ЖК довольно проблематично Фото: Алексей САМУСЬКОВ

На днях в сеть просочился любопытный документ, который, похоже, может серьезно повлиять на жизнь многих владивостокцев. В нем краевое МЧС просит мэрию срочно навести порядок с хаотичными парковками во дворах, из-за которых пожарные машины долго не могут подъехать к месту пожара, и называет около сотни проблемных адресов на карте города. Причина появления списка не скрывается – недавняя трагедия на Нейбута, где на 21-м этаже многоэтажки задохнулись дети, пока спасатели пробирались по запаркованному двору жилого комплекса «Фрегат-2».

В этот список «самых опасных домов» попали не только свечки Снеговой Пади и раскиданные по городу новые «точечные» ЖК, но и первый на Дальнем Востоке небоскреб «Аквамарин», злополучный 5-звездочный отель на Корабельной набережной, и – что особенно показательно – здание правительства Приморского края в центре города. По всем адресам спасатели требуют принять решительные меры, но означает ли это, что нас ждет массовая эвакуация из дворов?

Снеговую Падь зачищают от нарушителей. Фото: Вячеслав Панарин

Красный петух клюнул

Споры вокруг парковок во Владивостоке вспыхивают каждый раз с новой силой после очередной трагедии. 15 лет назад во время пожара в здании Приморгражданпроекта на Гоголя людям приходилось прыгать из окон, а очевидцам вместе с пожарными буквально вручную оттаскивать припаркованные машины. После той трагедии за парковками у офисных зданий и супермаркетов в городе стали следить строже. Дворы же остаются местом страдания. При этом речь идет не только о старых многоэтажках, но и о спроектированных с ноля микрорайонах, где после заселения жильцов в парковку превращают и тротуары, и нарисованные на рекламных плакатах газоны.

«Фрегат-2» на Нейбута, где сданы уже несколько 25-этажек, не стал исключением, напротив, как раз подтвердил правило. Найти здесь вечером хотя бы одно свободное местечко практически нереально. Машины стоят не только по всему периметру рядом с домами, но и припаркованы на узком подъеме, ведущем к многоэтажкам. Именно здесь 2 марта попытались проехать специалисты МЧС, спешащие потушить пожар в квартире на 21-м этаже. Итог: сгоревшая квартира и два ребенка – 4 и 7 лет, которые задохнулись в соседней. Пожарные признают официально: подъехать к дому было невозможно, подъездные пути были заставлены транспортом.

Та самая многоэтажка в ночь трагедии Фото: Алексей САМУСЬКОВ

Спасение – дело самих утопающих

Трагедия оказалась настолько резонансной, что по итогу в городской администрации состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Выступали многие, жаловались, искали виноватых, думали, что делать дальше. В итоге пришли к выводу, что проблему запаркованных дворов вполне могут решить сами жители: надо проявить инициативу - установить знаки, запрещающие стоянку, разработать схему движения или нанести недостающую разметку. Естественно, для этого необходимо согласование с мэрией и ГИБДД.

Правда, журналисты сначала посчитали, что, оказывается, поставить во дворе знак обойдется в 100-150 тысяч рублей! Однако в мэрии позже заверили, что установка обойдется в разы дешевле. Ну и господа чиновники на том совещании как-то не упомянули, что с нарушителями все равно должен кто-то бороться. Вот, например, парковаться на газонах и тротуарах нельзя по умолчанию, не нужны для этого знаки. Но кому-то во дворах это мешает?

Впрочем, чиновники надеются не только на жителей, подключают и управляющие компании. Руководители ЖСК, ТСЖ и ТСН получили письма от властей с просьбой обследовать все придомовые территории на предмет нарушений. Список от УК еще не готов.

Развернуться в узких дворах - задача не из легких Фото: Милана СОКОЛ

– Парковаться во дворах можно, от этого никуда не деться, но при этом нужно подчиняться правилам и чтобы, это в первую очередь, авто не мешали работать пожарным. Мы предлагаем управляющим организациям города оценить возможность проезда к домам, в том числе на межквартальных дорогах, на городских территориях. Узнать, нет ли там проблемы запаркованности. Нужно, чтобы работа была совместной и была обратная связь, – отметил Григорий Пейхвассер.

Однако тот самый список из 92 адресов от МЧС в администрации города до сих пор не прокомментировали. Адресован был документ как раз Пейхвассеру, копия – в прокуратуру. И в нем черным по белому написано: «прошу организовать работу по освобождению проезда к жилым домам от транспортных средств». Но что это – спасатели прикрыли себе спину или нас ждет массовая эвакуация из дворов? Пока все три ведомства молчат.

Массовая эвакуация ждет нарушителей парковки. Фото: otvprim.ru

Вышли из чата

Идея, что эвакуаторы могут приехать во дворы, кажется на первый взгляд нереальной. Однако это уже произошло: после трагедии на Нейбута несколько дней подряд сотрудники ГИБДД совместно с эвакуаторщиками расчищали Снеговую Падь. Забирали машины, припаркованные на тротуарах. Местные говорят, что так тут паркуются годами. Повлияли эти рейды на ситуацию? Люди пока не поняли, напряглись.

- К сожалению, в большинстве случаев проблему с проездом создают не те, кто паркуется на тротуаре, а те, кто вдоль, делая придомовую дорогу в два раза уже, - говорит местный житель по имени Сергей. - Часто даже легковые машины протискиваются мимо таких паркунов почти на цыпочках. А про пожарных и говорить нечего. «Разборки» на тему парковок – частая тема домовых чатов. В доме, как правило, есть немало сознательных, кто пытается воззвать к разуму – люди, а если пожар? Но те, кто паркуется на узких проездах, либо отмалчиваются, либо давно вышли из чата.

И такая ситуация типична не только для старых домов, которые строились во времена, когда машина была роскошью. Как видим из списка МЧС, в нем в основном одиночные свечки и жилые комплексы новой, автомобильной эры. Почему такие дома город вообще вводит в эксплуатацию?

– Норматив парковочных мест прописан в Правилах землепользования и застройки ВГО. У различных видов объектов он разный. Для жилой застройки – это 1 машино-место на 100 квадратных метров площади, но не менее 0,5 машино-места на одну квартиру. При этом застройщик может обратиться в Единую комиссию по ПЗЗ с предложением по отклонению предельно допустимых параметров. Тогда по данному вопросу необходимо проведение публичных слушаний или общественных обсуждений, – рассказали в администрации города.

И такие слушания – по отклонению от проекта в меньшую сторону – действительно проходят, извещения можно найти на сайте администрации города в специальном разделе. Только проходят они, как правило, непублично, а пришедшие люди голосуют как надо.

Надежда есть

Эвакуацию машин из Снеговой Пади пока прекратили, а в других дворах эвакуаторы и вовсе пока не замечены. Так что происходящее сейчас выглядит скорее как «реакция» на трагедию, которая скоро забудется, нежели попытка решить проблему навсегда.

Но реакция уже достаточно громкая. Например, в марте знаки, запрещающие стоянку, решили установить на Нейбута, 88, Снеговой, 74, на улице Полярной, 1-7, на Нерчинской, 2, на улице Пологой. Проезд и стоянку также ограничат на Шошина, 27, 29, 31, 33 и 37, рядом со школой №53.

В городском ГИБДД заявили, что на данный момент во всех районах города организована работа по освобождению проездов к жилым домам от транспортных средств. На контроле госавтоинспекторов находится порядка сотни адресов. Организаторы рейдовых мероприятий проверяют наличие свободного проезда пожарной техники на случай экстренных ситуаций. Транспортные средства, припаркованные в нарушение ПДД, будут эвакуированы. Посмотрим.

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