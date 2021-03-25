Работали ФСБ и прокуратура: стало известно, зачем в Находкинский ВГУЭС наведались силовики

Проверка ведомств началась с простого собеседования одного из "выпускников" вуза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сколько этажей в вузе, который вы оканчивали?» - простой вопрос на собеседовании поставил выпускника Находкинского филиала ВГУЭС в тупик. И это при том, что диплом об очном обучении был еще совсем свежим. Возможно, будь это собеседование в какое-то коммерческое заведение, конфуз бы оставили незамеченным. Но на госслужбе принято внимательно проверять документы. Сигнал поступил в правоохранительные органы, и вскоре маховик расследования раскрутился до масштабного дела о мертвых душах в вузе.

На днях следственный комитет, ФСБ и прокуратура наведались в гости в Находкинский филиал ВГУЭС с доследственной проверкой. Как сообщил источник «КП-Владивосток», дело касается мертвых душ на бюджетных местах. Схема простая: студенты, которые по факту не обучаются в университете, числятся в нем на бюджетных местах. Таким образом, учреждение продолжает получать федеральные субсидии по факту за несуществующих бюджетников.

На днях из учреждения были изъяты документы, личные дела студентов и жесткие диски. По данным источника, документы на липовых студентов прятали в подсобке кабинета директора. Пока официальных разъяснений по этому от ФСБ и СК не поступало.

- Материалы проверки направлены в следственный орган для принятия процессуального решения. Выемка документов проходила в рамках этой проверки, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виолетта Дорожкина, руководитель пресс-службы прокуратуры Приморского края.

На момент публикации сведений о возбуждении уголовного дела еще не было. Вместе с тем, информация о работе ФСБ в вузе вызвала резонанс в сети. Среди огромного количества комментаторов были и бывшие студенты университета. Они заявили, что подобная преступная схема действовала уже много лет. Чем закончится история с «воображаемыми» студентами-бюджетниками – покажет время.

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