Мертвые души поступают на бюджет. Прокуратура раскрыла махинацию, «кормящую» ВГУЭС Находки

Сейчас следователи расследуют дело по статье: «Злоупотребление должностными полномочиями» Фото: Мария ЛЕНЦ

Вот и результат похода сотрудников ФСБ, СК и прокуратуры в находкинский филиал ВГУЭС. В итоге следователи возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сотрудники надзорного ведомства раскрыли детали преступления, в котором речь пойдет о мертвых душах на бюджетных местах университета.

- Установлено, что в Находкинский филиал одного из вузов на учебный 2020-2021 год на первый курс очной формы обучения якобы были зачислены студенты на бюджетные места за счет ассигнований федерального бюджета, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Приморского края. - Однако ряд лиц в учебное заведение не поступали, фактически не обучаются, тогда как в аттестационных ведомостях имеются отметки о сдаче ими экзаменов и зачетов.

Разумеется, все это стало поводом для возбуждения уголовного дела и детального разбирательства. Теперь ход расследования находится под контролем прокуратуры. Пока сведений о том, сколько всего мертвых душ учились в вузе, нет.

Напомним, что началось все с собеседования одного из «выпускников» находкинского филиала ВГУЭС на работу в госслужбу. Там ему задали, на первый взгляд, очень простой вопрос: «Сколько этажей в вузе, который вы оканчивали?» Только вот задача оказалась для парня со звездочкой. В итоге к оперативникам поступило сообщение о необходимости проверить «чистоту» выпуска в вузе. Как оказалось, повод для проверки был. По данным источника «КП», в подсобке директора вуза были найдены личные дела несуществующих студентов. Силовики изъяли документы и жесткие диски. Расследование уголовного дела продолжается. Кто ответит в суде за мертвые души на бюджетных местах – пока неизвестно.

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