«Пройдет приличный дождь»: Борис Кубай дал точный прогноз по циклону, который ударит по Приморью

Синоптики подкорректировали прогноз по предстоящему циклону. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уже несколько дней синоптики активно следят за прогнозом. Предмет их пристального изучения – китайский циклон, который приближается к Приморью. Напомним, что специалисты сообщили об ухудшении погоды в выходные дни. Притом, по данным специалистов, циклон зальет край вполне себе серьезно. По обновленной информации, непогода окажется в крае в воскресенье и будет у нас вплоть до понедельника.

– В предстоящие выходные к Приморью будет приближаться и проходить довольно крупномасштабная тропосферная ложбина. Из-за нее над акваторией желтого моря образуется южный циклон, который 28-29 марта будет проходить вдоль побережья Приморского края. Приближаясь к Владивостоку, он усилит ветер восточного, северо-восточного направления, образуется моросящий туман, пойдет приличный дождь, - сообщает Борис Кубай, глава «Примгидромета». - Не исключено, что в столице ДВФО выпадет больше 15 миллиметров дождя, в Хасанском районе – более 20 миллиметров. С прохождением циклона дальше в сторону Сахалина на всем побережье края будет так же наблюдаться и туман, и дождь разной интенсивности, а в гористой местности мокрый снег.

Как оказалось, непогода все-таки не станет причиной сильного похолодания. Зато с уходом циклона облачность и туман рассеются. Более того, температуры пойдут вверх. По данным синоптиков, в некоторых районах региона воздух прогреется до 15 и более градусов.

Выходит, что уже вторую неделю подряд выходные «балуют» жителей Приморья порциям осадков. Неужто так будет все время?

- На сегодняшний день существует большая вероятность того, что в субботу - воскресенье, 3-4 апреля, погода будет благоприятной для отдыха на природе. Но данная информация еще будет уточняться текущими краткосрочными прогнозами, - резюмировал Борис Кубай.

Ну что ж, нам остается ждать апреля и надеяться на то, что он будет более благосклонным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он принесет обильные осадки»: синоптики озвучили последние данные по циклону, который взял курс на Приморье

По прогнозам экспертов, на этот раз обойдется без снега (читать дальше..)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14