Тонут один за другим. В Приморье спасатели вытаскивают рыбаков с тающего льда

Сезон зимней рыбалки уже завершился, но многих это не останавливает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на установившиеся плюсовые температуры, постоянные предупреждения спасателей и окончание сезона зимней рыбалки в Приморье, местные рыбаки продолжают выходить на тонкий лед. Тающая акватория буквально усеяна желающими добыть свежий улов. При этом из-за безответственных действий экстремалов значительно прибавилось работы у сотрудников МЧС, которым приходится то и дело спасать бедолаг.

Буквально сегодня утром в районе полуострова Де-Фриз, в 400-ах метрах от берега стало плохо одному из любителей подледного лова. Мужчина 1968 года рождения потерял сознание. В итоге в спасательной операции пришлось задействовать 10 сотрудников МЧС и 3 единицы техники.

25 марта в районе станции «Весенняя» на оторвавшейся льдине оказался рыбак. Для спасения горемыки направили судно на воздушной подушке с сотрудниками ГИМС.

23 марта практически возле берега в районе Угольной под лед провалились сразу несколько человек. Одного из рыбаков пришлось спасать очевидцам, после чего на помощь к утопающему подоспели специалисты МЧС.

– Главное управление МЧС России по Приморскому краю в очередной раз призывает жителей и гостей края, а особенно любителей подлёдного лова, не выходить на лёд. Это опасно для жизни! Период зимнего подледного лова завершился!, – обращаются к жителям края спасатели.

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