«Лед рвет, все ломятся, беда». Любители зимней рыбалки в Приморье снова попали впросак

Оттепель не останавливает рыбаков Фото: принтскрин видео.

Несмотря на то, что зима уже закончилась и в последние дни в Приморье началось потепление, любители подледного лова продолжают выходить на тающую акваторию, рискуя жизнями. Даже в будний день в окрестностях Большого Камня оказалось много желающих насладиться свежевыловленным уловом. Однако что-то пошло не по плану, лед начал расходиться и отдыхающим пришлось спасаться бегством.

По сообщению очевидцев, внушительная трещина пошла по акватории в районе полуострова Ханган. Судя по видео, здесь собрались десятки рыбаков. Люди хватают снаряжение и бегут, перепрыгивая на противоположную сторону, пока это еще возможно.

Напомним, в Приморье с конца прошлого года – начала нового погибли десятки рыбаков. Однако чужие трагедии, к сожалению, не учат. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют воздержаться от выхода на лед и тем более от выезда на авто. Особо отчаянные рискуют лишиться не только движимого имущества, но и попрощаться с жизнью.

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