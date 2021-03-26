Когда болит уже поздно!

О новых подходах в диагностике и лечении боли, Дмитрий Погребной, врач кинезиолог клиники ревматологии профессора Дубикова

Кто такой врач-кинезиолог и что он лечит?

Кинезиолог - это врач, который рассматривает тело целостным, организм как единую систему, и лечит не часть тела, а ищет причину проблемы всего организма. Уже от этого исходит сама диагностика и лечение.

С какими органами работает врач кинезиолог?

70% это проблемы с костно-мышечной системой или опорно-двигательным аппаратом, или проявления со стороны костно-мышечной системы, так как не всегда может быть проблема с суставом, а беспокоить что-то другое. В 30 % случаев это проблема с внутренними органами. Как правило это проблемы желудочно-кишечного тракта, так как это единственная система, которая взаимодействует с внешним миром.

Как проходит диагностика и лечение у врача кинезиолога?

Основной инструмент врача кинезиолога это мануально-мышечное тестирование

1. Диагностика. Проводится мануально-мышечное тестирование, на основе митотического рефлекса (реакция мышечной ткани на растяжение).

2. Лечебная процедура. Подбор определенных состояний поиска причины.

3. Закрепление как реабилитация. Обучение человека новому движению, которое он использует в быту.

К преимуществам кинезиологии можно отнести:

1. 100% диагностическая эффективность. Направленность мысли врача – «Где проблема?» и подключение современных методов диагностики - точное определение причины состояния пациента.

2. Участие самого пациента в диагностике.

3. Оценка эффективности назначенных методов лечения по принципу обратной биологической связи. Назначенные процедуры тестируются в процессе лечения по реакции центральной нервной системы.

4. Врач-кинезиолог помимо рекомендаций дает навыки и упражнения, которые необходимо применять пациенту под контролем врача-кинезиолога.

Кому показана кинезиология?

С позиции профилактики кинезиология показана всем.

Здоровый человек для профилактики должен обследоваться раз в полгода методом мануально-мышечного тестирования. Возраст не имеет значения. Диагностика может проводится с грудного возраста, так как это работа с телом, которая имеет свои возрастные особенности.

Лечить заболевание дороже, чем выявить дисфункцию организма человека.

Как показывает практика малая активность, перегрузки информацией и стрессами приводят к заболеваниям. И когда начинает болеть уже поздно!

Противопоказания

Кинезиология может быть противопоказана в острых терминальных состояниях, в инфекционных состояниях у реанимационных пациентов, пациентов с нарушением сознания, психики.

Кинезиология не работает при морфологических изменениях тканей, при ДЦП, инсультах, при онкологии. Когда сама структура тканей изменена на клеточном уровне идет извращенная реакция нервной системы, и напрямую прикладная кинезиология не работает.

С какими жалобами чаще всего обращаются пациенты к врачу кинезиологу?

Боль со стороны скелетно-мышечной системы. Основной процент обращений это жалобы на боли в коленях, локтевых суставах, тазобедренные суставы, состояния после травм, операций, при головной боле.