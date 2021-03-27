Экстренное предупреждение объявлено в Приморье из-за мощного циклона

В Приморье ожидается дождь с сильным ветром. Фото: Евгения ГУСЕВА

Уже несколько дней синоптики предупреждают о том, что Приморью угрожает мощный циклон. Специалисты сообщали об ухудшении погоды в период с 27 по 29 марта. Прогнозы оказались верными, потому что утро субботы началось с тумана, пасмурного неба и дождя. Вместе с тем, экстренное предупреждение объявило и МЧС. Как оказалось, все «самое интересное» погода покажет позже.

- По данным Приморского УГМС: в связи с влиянием атмосферных фронтов днем 27 марта в северной половине края ожидается сильный дождь с количеством до 15 мм за 12 часов и менее, на остальной части края небольшой, местами умеренный дождь, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. - 28 марта при прохождении южного циклона вдоль побережья Приморского края сильный дождь ожидается на территории южной половины края до 30 мм, с дальнейшим смещением к 29 числу на территорию восточного побережья.

Непогода принесет на южные побережья края не только осадки, но и сильные порывы ветра – до 25 метров в секунду. Спасатели предупреждают, что циклон может увеличить риски возникновения аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Вполне вероятно, что во время непогоды участятся и случаи ДТП.

Сотрудники «чрезвычайного» ведомства рекомендуют жителям Приморья воздержаться от поездок на личном транспорте и от выездов за пределы населенных пунктов. Вместе с тем, все экстренные службы из-за циклона перешли в режим повышенной готовности.

В случае нештатной ситуации следует сообщать по телефону 101 и 112.

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