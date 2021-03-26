Названа точная дата и время удара ливневого дождя во Владивостоке

Осадки прогнозируются на протяжении нескольких дней. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу в Приморье установилась волшебная весенняя погода. Солнце, высокие температуры и небольшой ветерок. Но синоптики заранее предупредили о том, что выходные у жителей региона будут омрачены мощным китайским циклоном. На этот раз горожан ждет не снег, а дождь, притом сильный. По предварительным данным синоптиков, ожидается до 12 миллиметров осадков. Как оказалось, непогода продержится в регионе на протяжении трех дней.

Согласно данным портала «Расписание погоды», тучи сгустятся на небе Владивостока в 10 утра 27 марта. Тогда в городе и начнется дождь. Притом порывы юго-восточного ветра будут достигать 14 метров в секунду, поэтому дневные температуры воздуха будут ощущаться как слабые положительные. Вместе с циклоном в город ворвется и долгожданный туман. Вечером «Сайлент Хилл» лишь усугубится.

Дождь продолжит идти и 28 марта. Более, того, его интенсивность ближе ко второй половине дня усилится. Воскресенье, судя по всему, станет самым мокрым днем за время пребывания циклона. Ожидается, что с 10:00 до 16:00 выпадет до 10 миллиметров осадков. Будет настоящий ливень. Дневные температуры будут колебаться в пределах +8 градусов. Из-за ветра, порывы которого достигнут 15 метров в секунду, ощущаться градусы будут намного меньше.

В понедельник осадки продолжатся. Правда, совсем немного. Стоит отметить, что в первой половине дня во Владивостоке будет туманно. Это будет самый туманный день за время циклона. Уже в 10:00 в городе будет ясно и солнечно. Температуры воздуха также в пределах + 8 градусов.

Разумеется, осадки ожидаются на всей территории региона, повезло не только Владивостоку - порция дождя достанется всем.

По словам Бориса Кубая, главы «Примгидромета», есть вероятность, что первые выходные апреля будут без осадков, поэтому можно будет запланировать выезд на природу. А пока нас ждут три мокрых дня.

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