«Отец над телом кричал и плакал». В Приморье неуправляемый Mark X протаранил автобус с детьми

Водитель погиб на месте, пассажира госпитализировали. Фото: 25.mvd.ru

Одна за другой на выходных приходят печальные новости из края. Вслед за смертельным ДТП в Партизанске, в котором погибли два человека и еще 6 получили травмы, смертельная авария разыгралась в соседнем городе Находка. На улице Шоссейная на встречную полосу вылетела Toyota Mark X. Автомобиль на большой скорости врезался в пассажирский автобус, в салоне которого находились дети.

Смертельное ДТП произошло напротив дома №115 на улице Шоссейная ранним утром 28 марта. За рулем седана находился 26-летний житель Находки, на пассажирском кресле сидел его 23-летний знакомый. Машина врезалась в кабину автобуса, после чего отлетела на противоположную сторону дороги.

Неуправляемый Mark выехал на встречную полосу. Фото: 25.mvd.ru

Как сообщили сотрудники пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, в автобусе находились 45 детей в возрасте от 7 до 16 лет и их сопровождающие. Ребята ехали из поселка Врангель на соревнования в Находку, к счастью, никто из них не пострадал.

На место происшествия в срочном порядке прибыли сотрудники экстренных служб. Mark буквально превратился в груду металлолома, пассажира пришлось деблокировать с помощью гидравлического оборудования. Парень сломал обе ноги. Травмы водителя оказались смертельными, реанимационные действия не помогли, медикам оставалось только констатировать смерть.

– Парня не откачали, он умер, там отец над его телом кричал и плакал, – поделилась в социальных сетях одна из местных жительниц.

Сейчас по факту страшной аварии полицейские проводят проверку. Чтобы выяснить все подробности трагедии назначены экспертизы.

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