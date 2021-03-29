Снес столб и влетел в стену. Во Владивостоке украденный с перекрестка знак превратил его в зону бедствия

На опасном перекрестке произошло серьезное ДТП. Фото: Instagram/dps_vl

Авария с участием двух авто, которая произошла на перекрестке улиц Воропаева – Стрелковая во Владивостоке, помогла разобраться с дорожными знаками на сложном участке. Как уверяют местные жители, знак «Главная дорога» пропал с перекрестка еще несколько месяцев назад, к тому же он был установлен без указания направления приоритетного движения. А после исчезновения дорожного указателя перекресток превратился в настоящую полосу препятствия.

Очередная авария на злополучном перекрестке. Фото: Instagram/dps_vl

И так, разберемся в ситуации. Как отмечают очевидцы, Mazda двигалась со стороны Воропаевского моста налево по главной. Nissan ехал со стороны Луговой в направлении Стрелковой. Ранее именно здесь стоял знак «Главной дороги», вот только даже тогда было не понятно, куда эта самая дорога ведет – прямо или направо.

Знак с перекрестка исчез довольно давно. Фото: Instagram/dps_vl

Видимо, уверенный в своей правоте, водитель поехал напролом, хотя помеху справа никто не отменял. Итогом столь необдуманного поступка стали две разбитых машины, сломанная кирпичная стена и снесенный знак «Уступи дорогу».

Однако, если бы не это ДТП, никто бы и не узнал об отсутствии важных знаков на перекрестке.

– Только со стороны Шепеткова знак стоял просто «Главная дорога», без дополнительной таблички-изменение направления главной дороги, и народ ехал прямо, считая, что главная прямо, по знакам это так и есть. Я часто там езжу, и этот "прикол" знаю, а кто редко или первый раз-увы, постоянно такие ситуации наблюдаю. "Виновнику" надо подать в суд, в том числе и на дорожные службы, прецеденты уже были, народ дела выигрывал, – поделился в сети один из участников дорожного движения.

Вопрос установки знаков удалось решить за одно утро. «КП-Владивосток» обратилась к официальному представителю администрации. И буквально за несколько часов рабочие установили отсутствующие знак, вернув на место и тот, что сбили в выходные. Надеемся, что теперь перекресток станет более безопасным.

Специалисты муниципального дорожного предприятия вернули исчезнувший знак на место. Фото: пресс-служба администрации Владивостока

Напомним, в прошлый раз редакция помогла восстановить знак «Уступи дорогу» на перекрестке Шепеткова-Луговая-Воропаева. Его также украли. Тогда мэрия также отреагировала в кратчайшие сроки.

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