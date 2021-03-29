Поставили на колени и пинали ногами. Школьница, зверски избитая сверстниками в Приморье, оказалась инвалидом детства

Сейчас по факту избиения девочки проверку проводят следователи, прокуратура и полиция. Фото: принтскрин видео.

История с жестоким избиением девочки в заброшенном здании в Спасске-Дальнем обретает еще более жуткие подробности. По информации источника «КП-Владивосток», школьница, которая пострадала от рук трех подростков, оказалась инвалидом детства. Она проходит обучение в коррекционной школе-интернате. Известно, что она отстает в развитии и имеет дефект речи.

По предварительным данным, в эпицентре конфликта оказались 4 человека: 17-летняя девочка, которую избили; две особы 13 -ти и 14-ти лет; а также 12-летний парень. Тысячи людей увидели в сети, как троица жестоко избивает школьницу. Напомним, что оппоненты друг за другом наносили девочке удары ногами и руками. Судя по силе удара, никто из них не пожалел пострадавшую. А та не сопротивлялась происходящему, лишь закрывала глаза от страха.

В какой-то момент зачинщица боев произносит: «А теперь вставай на колени и проси у нее прощения». К слову, девочка и так стояла перед обидчиками практически на коленях. Единственное, что было слышно на видео от нее – это истошный крик. Но ей на помощь так никто и не пришел. В итоге 12-летний парень, который все это время снимает публичные бои на камеру мобильного, просит кого-то подержать телефон для того, чтобы самому поучаствовать в происходящем. Так он разгоняется и бьет ногой по голове школьницы.

Кто именно слил это видео в сеть – неизвестно, но оно оказалось в руках у трех ведомств: полиции, СК и прокуратуры. Все они организовали доследственную проверку по факту произошедшего.

- По предварительным данным, причиной избиения стал межличностный конфликт, - отмечают в СУ СК России по Приморскому краю.

Более того, в рамках разбирательства уже стало известно о том, что трое подростков уже состоят на профилактическом учете в местном ПДН.

- Организована проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних в целях установления причин и условий, способствовавших совершению таких деяний. Проверке подвергнется деятельность органов системы профилактики, образовательные организации, где обучаются подростки, а также надлежащее исполнение родителями своих обязанностей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По результатам проверок будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А теперь вставай на колени и проси прощения»: школьницы жестоко избили сверстницу в заброшке в Приморье

Девочки зверски наносят удары ногами по лицу подростка, все происходящее зрители снимают на камеру мобильного (читать дальше...)