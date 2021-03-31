Дева из пучины морской. Во Владивостоке хотят восстановить знаменитую Русалочку

На главную набережную города хотят вернуть утонувший памятник

Подрастающее поколение, скорее всего, уже и не помнит, что одну из главных набережных Владивостока долгое время украшала фигура русалочки. Каменная дива возвышалась над волнами Спортивной гавани с 2003 по 2010 год. Однако в один прекрасный день скульптура пропала. К поискам арт-объекта тогда даже пытались подключить полицию, но криминального подтекста в истории не оказалось. Девушка с хвостом, несмотря на все расчеты специалистов, просто уплыла на дно морское. И вот спустя 11 лет знаменитую статую решили восстановить.

Идея «вернуть к жизни» любимый многими сказочный персонаж витала в воздухе уже давно. Мечтает восстановить свое детище автор скульптуры, директор строительной компании Александр Субботин. Да и сами местные жители очень даже «за» - сотни приморцев еще в 2019 году в ходе опроса высказались за возвращение Русалочки на привычное место.

К истокам

Владивосток – город морской во всех смыслах, и куда уж в нем без подобных достопримечательностей, приветливо встречающих туристов на главной набережной города. Именно с таким посылом Русалочка была установлена в 2003 году. Морская статуя не должна была скучать в одиночестве, задумывался целый ансамбль, воссоздать который то ли не успели, то ли передумали из-за стоимости.

– Сначала снесли все киоски на торговой улице Адмирала Фокина. Потом решили ее облагородить. Построили 5 небольших фонтанов. Идет один фонтанчик, второй….лавочки, справа и слева клумбы, все это плавно переходит к Пограничной и выходит на Спортивную набережную к главному фонтану, который был возведен еще раньше. Потом начали обустраивать прибрежную полосу, проводили санитарную уборку, привели в порядок территорию у спорткомплекса «Олимпиец». Следом появилась Русалка и морской фонтан с подсветкой – 4 струи били на 16 метров вверх, а центральная – на 24 метра. Словом, целая благоустроенная зона отдыха для горожан, – вспоминает бывший глава Владивостока Юрий Копылов, которого считают «отцом» приморской Русалочки.

Позади фигуры специально установили морской фонтан Фото: vlc.ru

По словам бывшего главы города, место для установки выбирали по науке. Учли, где меньше всего бьют волны. Например, на другой стороне набережной сильно задувают северные ветра и идет накатная волна, так что памятник попросту бы не простоял.

– Было задумано создать целый городок, возвести фигуры из сказок Александра Сергеевича Пушкина. Сделать «дуб с котом ученым» и «33 богатыря». Прежде всего для детишек. Там глубина небольшая, и родители смогли бы спокойно наблюдать за своими чадами. Морской фонтан из бронзы заказывали из Германии, так как в России аналогов не было. Чтобы его закрепить, понадобилось 4 блока по 16 тонн. Образ Русалки взяли с конкретного человека. Она и сейчас живет во Владивостоке. Это статная, красивая русская женщина, которая терпеливо позировала для создания фигуры. Чтобы изваяние не снесли волны, поставили блок 20 тонн, – отметил Юрий Михайлович.

Особенно Русалочку любила детвора. Фото: VL.ru

Кто эта таинственная модель, экс-мэр не признается, но в те годы многие считали, что речь идет о пресс-секретаре Копылова Татьяне Богатиковой. Правда, она утверждает, что для Русалки не позировала.

Злоключения Русалки

В 2007 прекрасную диву изуродовали вандалы - на бюсте морской нимфы хулиганы написали маты. А еще спустя год скульптуру обезглавили. Русалку пришлось реставрировать, но злоключения на этом не кончились.

Несмотря на все расчеты, внушительный постамент и тонны скального грунта, засыпанные на илистое дно, Русалка частично ушла под воду. А в 2010 году, во время ледохода, фигура накренилась и в один из дней полностью погрузилась на дно. С тех пор и лежит там, ожидая своего звездного часа.

Продолжение сказки

В декабре 2019 года мэрия обратилась к горожанам с вопросом, как следует поступить с Русалкой: оставить на дне, поднять и установить на прежнем месте или перенести в другое место. Большинство опрошенных проголосовало за второй вариант. И вот уже в 2021-м представители мэрии озвучили конкретные планы.

– В этом году мы начнем благоустройство набережной, у нас будет спецоперация вместе с водолазами по подъему этой Русалки со дна моря. И мы ее в любом случае, в каком бы она состоянии ни была, поднимем. Как некий артефакт где-то разместим и проработаем вопрос о ее установке, – сообщил журналистам глава Дирекции общественных пространств Салават Галиев.

Специалисты в ближайшее время обследуют статую. Экспертиза покажет, возможно ли восстановить визитную карточку города или фигуру предстоит вылить заново, чтобы вернуть в родную заводь. Пока понятно одно: решением властей и жителей города – Русалке быть!

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