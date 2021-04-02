Смерть в "прямом эфире". Подруга погибшего во время полицейской погони на Русском рассказала подробности трагедии

Трагедия на острове Русский унесла жизнь молодого приморца. Фото: предоставлено "КП-Владивосток" подругой

Обычное утро 31 марта во Владивостоке обернулось настоящей трагедией, которая разыгралась на глазах у очевидцев. Внимание сотрудников полиции привлекла несущаяся Toyota Crown Majesta, водитель которой проигнорировал требования инспекторов об остановке. Стражи правопорядка организовали преследование. Тогда еще никто не подозревал, чем может обернуться погоня в черте города. Оказавшись на одном из пирсов острова Русский, окруженный полицией, молодой человек то ли запаниковал, то ли перепутал передачи. Протаранив патрульное авто, машина нарушителя спикировала в море. Несмотря на целую толпу, собравшуюся у пирса, оперативно вытащить тонущего парня из воды не удалось. О событиях, которые предшествовали страшному инциденту, редакции "КП - Владивосток" рассказала лучшая подруга погибшего.

– С Ярославом мы знакомы много лет, это позитивный и светлый человек. Сам он из Дальнереченска, там у него осталась мама, которой он всегда помогал, сестер и братьев нет. Во Владивостоке он служил на корабле, здесь из родственников – только дядя. Он в жизни не употреблял наркотики, мог изредка выпить, но никогда не позволял себе садиться пьяным за руль. Был категорически против такого. В то утро он был невменяемый, вел себя неадекватно. В 07:30 начал закатывать истерики. Никто не понимал, что произошло с Ярославом. Четыре взрослых мужчины пытались его удержать, прежде чем он сорвался и уехал, – рассказала Анастасия.

Девушка уверяет, что Ярослав никогда не употреблял наркотики. Фото: предоставлено "КП-Владивосток" подругой

По словам девушки, Ярослав не был обделен женским вниманием. Она даже подшучивала над ним, по-дружески ругая за такую любвеобильность. При этом постоянной девушки у него не было. Как уверяют знакомые, ночь перед трагедией парень провел не один.

– Каким-то образом он привел на работу девушку, с утра она пропала. Надеюсь, запись с камер поможет установить, кто эта дама. Мы не знаем, что точно произошло между ними, но подозреваем, что она могла его чем-то опоить или что-то подсыпать. В это утро он присылал мне странные голосовые сообщения. Словно прощался со мной. Сказал, что очень меня любит, что я самая лучшая подруга и сообщил пароль от мобильного и от сим-карты, со словами – «В моем телефоне можно найти все». Что именно он имел ввиду, пока не знаю. Возможно, что телефон еще даже не обнаружили, – поделилась девушка.

Естественно, что подобные сообщения напугали подругу. Анастасия отвезла ребенка в сад и попыталась дозвониться Ярославу. В 10:00 телефон уже был недоступен. Судя по всему, именно в это время на острове Русский и случилось ЧП.

Протаранив патрульное авто, Crown упал в воду. Несмотря на то, что вокруг были люди, в том числе обученные действовать в экстремальных ситуациях, достать водителя из воды удалась далеко не сразу. Какое-то время молодой человек барахтался, судя по видео, даже пытался отплыть от брошенного круга. В итоге лишь спустя две с половиной минуты до человека, оказавшегося в беде, добрался мужчина. По предварительной информации, в воду как раз прыгнул дядя парня. Поговорить с ним, к сожалению, пока не удалось.

– Если бы сразу за ним нырнули, возможно, спасли бы. Он моряк, хорошо плавает. Думаю, испугался, запаниковал в ледяной воде. Добрались до него, когда он толком не шевелился, – сетует Анастасия.

Ярослава достали из воды и передали подоспевшим врачам скорой помощи. Парня пытались реанимировать, но чуда не произошло. По предварительным данным, смерть могла наступить не просто от утопления, а от реакции организма на холодную воду в купе с запрещенными веществами. Узнать это поможет вскрытие.

О смерти друга девушка узнала благодаря соцсетям.

– Надеялась, что он просто отсыпается, но тревожное предчувствие не давало покоя. Зашла в Инстраграм, увидела фото с Crown, сразу поняла, что это его, хотя даже номеров не видела. Я поехала к нему на работу, поняла, что машины нет на стоянке и сотрудники сказали, что он умчался. Первым делом начала обзванивать морги, к моему ужасу, подтвердили, что поступил похожий парень, – с горечью вспомнила жительница Владивостока.

Доставать затонувший автомобиль пришлось с помощью крана. Фото: Instagram/_dps_vdk

О причинах трагедии можно рассуждать долго, также как дискутировать на тему, обязаны ли прыгать за утопающим сотрудники, находящиеся при исполнении, или все же это прерогатива спасателей, и трупов попросту могло оказаться больше. Надеемся, что во всех подробностях разберутся специалисты. Как выяснила «КП - Владивосток», доследственной проверкой сейчас занимается следственный комитет Приморья, который в том числе даст оценку действий сотрудников ГИБДД. Внутренняя проверка также инициирована МВД. Редакция следит за развитием событий.

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