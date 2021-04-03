В районе Приморья, где рухнул мост, объявлен режим ЧС

Фото: официальный сайт правительства Приморского края

Режим чрезвычайной ситуации введен в Красноармейском районе Приморского края. Днем, 3 апреля, там рухнул мост, проходивший через реку Большая Уссурка. По предварительной информации, никто не пострадал.

Так, по данным пресс-службы правительства, отрезанными оказались населенные пункты с общим населением около 500 человек. Автомобильное сообщение с селами теперь осуществляется по альтернативному пути со стороны выезда на 136 километр автомобильной дороги Дальнереченск – Рощино – Восток в районе перекрестка на село Глубинное. О произошедшем главы Лукьяновского, Измайлихинского, Новопокровского сельских поселений уже оповестили население.

- С 4 апреля администрация Красноармейского района организует автобусное сообщение для доставки жителей к автостанции села Новопокровка от моста возле Новокрещенки. Установлен ежедневный мониторинг по запасу продуктов питания, предметов первой необходимости и медикаментов, – сообщили в министерстве по делам ГОЧС Приморского края, добавив, что дополнительно проводится обследование объездной дороги от Лимонников до Новокрещенки для составления дефектной ведомости и принятия оперативных мер.

Так, по итогам прошедшего еще днем заседания комиссии КЧ порекомендовала «Примтеплоэнерго» обеспечить трехмесячный запас топлива на дизельных электростанциях сел Лимонники и Метеоритное. К слову, процесс обучения в школах для детей из этих населенных пунктов не нарушился, провоз преподавателей к месту работы пока тоже не требуется.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14