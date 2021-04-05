Черный «торнадо» на выжженной земле. Эффектные кадры сняли очевидцы в Приморье

Вихрь возник на кукурузном поле. Фото: Instagram/vestnik_p, iamkachn

Кадры с весьма необычным для Приморья явлением попали в сеть, вызвав неподдельный интерес общественности. Местные жители запечатлели небольшую воронку, похожую на торнадо. «КП-Владивосток» поговорила с главой портала «Примпогода» Мариной Парфеновой и узнала, что его могло спровоцировать

По словам автора видео, история развернулась в Пограничном районе края, на кукурузном поле, где недавно выжгли сухую траву. Черный вихрь сняли в районе села Барано-Оренбургское. Свидетели уверяют, что он возник внезапно, впрочем, исчез так же быстро. Порывы ветра подхватили пепел с земли, образовав небольшую воронку.

– На территории Приморья в субботу было ухудшение погоды. Циклон, смещающийся с Амурской области на Хабаровский край, задел нас своими фронтальными разделами. Так что подобное явление вполне может возникнуть при усилении ветра. Это не совсем торнадо, а скорее небольшой вихрь, – поделилась с редакцией Марина Парфенова.

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