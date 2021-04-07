Нагрянул ОМОН. «Приморский кондитер» подозревают в неуплате многомиллионных налогов

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за неуплаты налогов. Фото: Олег Золото/Анастасия Мельникова

Крупнейший производитель кондитерских изделий в Приморье попал в поле зрения спецслужб по подозрению в неуплате налогов. По информации VL.ru, 5 апреля в офисе «Приморского кондитера» прошли обыски. В компанию наведались сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями, ОМОН и полиция.

Следственный комитет Приморья расследует уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Приморский кондитер» (далее – ООО «Примкон»). Как считают специалисты, правонарушение совершалось с января 2016 года по март 2019. Следователи уверены, что один из высокопоставленных работников предприятия использовал хитроумную схему для занижения налоговой ставки.

– Неустановленное лицо из числа руководства ООО «Примкон» уклонилось от уплаты НДС в размере свыше 43 миллионов рублей, путем предоставления в ИФНС по Фрунзенскому району налоговых деклараций с внесенными в них заведомо ложными сведениями по взаимоотношениям с индивидуальными предпринимателями. То есть, путем создания вида существующих взаимоотношений, при отсутствии таковых, и используя льготный режим налогообложения указанных индивидуальных предпринимателей в части исчисления и уплаты НДС, – прокомментировала официальный представитель СУ СК по Приморскому краю.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Напомним, в прошлом году в офисе одного из старейших предприятий Приморского края по производству кондитерских изделий тоже проходили обыски. Силовики тогда изъяли часть финансовой документации ООО «Приморский кондитер». При этом руководство заверило, что силовики забрали именно те документы, которые как раз были подготовлены для ежегодной проверки, что весьма удивило сотрудников компании.

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