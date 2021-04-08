«Собака на сене» открывает театральную весну

В Приморском академическом краевом драматическом театре имени Максима Горького рассказали о грядущих премьерах

Яркой премьерой весны радует театр имени Горького. Неизменно яркие декорации, костюмы, свет - готовится что-то по-настоящему потрясающее! Чего стоят только волосы цвета апельсина и полосатый костюм одного из актеров. О чем спектакль, мы можем судить лишь по отрывкам сцен, представленных прессе во время публичных репетиций, по коротким интервью актеров, но составить мнение о спектакле можно лишь посмотрев его от начала до конца. 9, 10, 11 апреля у зрителя представится такая возможность.

Отрадно, что режиссер спектакля и руководство театра дают возможность проявить себя молодым актерам. Так, исполнителем главной роли станет молодой перспективный актер, у которого есть отличная возможность проявить себя. Режиссер спектакля Константин Демидов (Москва) характеризует спектакль как красивую, классную комедию, которая разыгралась в прошлом, но отлично звучит в настоящем. В чем тонкая грань между неапольскими страстями века прошедшего и жизни в современном Владивостоке, мы откроем для себя, только сходив на премьеру в Приморский академический краевой драматический театр имени Максима Горького.

Артисты и режиссеры говорят про свободу и любовь через привычную классику, расставляя современные акценты

Мир театра - это уникальное пространство, в котором возможно все! Это дает возможность делать разные новые открытия всем участникам процесса зрителю, актеру, режиссеру. Театр - это живой организм, это разговор со зрителем и он продолжает разговаривать новыми разными постановками.

В атмосфере дружеской посиделки главный режиссер театра им. Максима Горького Ефим Звеняцкий рассказал и о других премьерах театра, которые ждут зрителя в ближайшее время.

Артисты и режиссеры говорят про свободу и любовь через привычную классику, расставляя современные акценты

В начале июня запланирована премьера спектакля «Собачье сердце» М.А. Булгакова в постановке талантливого режиссера Сергея Руденка. Работы режиссера отличаются свободомыслием и талантом, и в очередном спектакле будет говориться о «эволюции и революции».

Артисты и режиссеры говорят про свободу и любовь через привычную классику, расставляя современные акценты

Также на малой сцене театра планируется спектакль по пьесе канадского драматурга Б.Слейда в постановке заслуженного артиста России Николая Тимошенко. Спектакль о странных, экстравагантных взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, длиной в 25 лет. «Три исполнителя одной мужской роли, три исполнителя одной женской роли - ведь люди меняются с возрастом почти до неузнаваемости», - говорит режиссер спектакля. Но объединяет их то, что они любят друг друга. Премьера намечена спектакля на 18 - 19 июня.

Ефим Звеняцкий и его команда рассказали о том, чем будут радовать зрителей в нынешнем сезоне

Также на 22 - 23 мая намечена премьера в г. Артеме такого нового явления в театральной жизни в Приморье, как народные театры. Режиссер спектакля Яна Мялк. Народные театры - это спектакли людей обычных профессий, объединенных театром.

Ольга Костенко.

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