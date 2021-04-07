Горы мусора, разбитые лестницы и дороги. Жители Владивостока обсудили актуальные проблемы с главой города

Олег Гуменюк пообщался с жителями Ленинского района Фото: Милана СОКОЛ

Жители Ленинского района Владивостока смогли пообщаться с главой города, который приехал на проспект Красного Знамени, чтобы посмотреть, как здесь ликвидируют последствия «ледяного апокалипсиса». Помимо вопросов о неубранных ветках, которые остались во многих районах приморской столицы еще с осени, горожане смогли обсудить с Олегом Гуменюком другие важные темы, актуальные, пожалуй, во всем городе.

Горожане смогли пообщаться с мэром на встрече Фото: Милана СОКОЛ

С самого утра на проспекте Красного Знамени, 94-104, закипела работа. Представители местной управляющей компании провели масштабную уборку, оперативно увозя собранный мусор.

– Проснулся, а под окнами возле дома даже окурков нет, впервые за долгое время, пусть мэр почаще приезжает, – с улыбкой поделился один из местных жителей.

Рабочие оперативно приступили к уборке Фото: Милана СОКОЛ

Горожане серьезно подготовились к приезду специалистов. Провели собрания в домах, составили вопросы, которых накопилось довольно много. Вместе с Олегом Владимировичем в Ленинский район приехал прокурор, глава управляющей компании и начальник управления содержания жилищного фонда администрации города.

Специалисты посетили Ленинский район Фото: Милана СОКОЛ

Жители рассказали о горах мусора, скапливающихся на косогоре рядом с домами. Свалку здесь пытаются ликвидировать своими силами уже несколько лет. Среди зависших проблем также – разрушающаяся подпорная стена, нависшая над новенькой спортивной площадкой. Из сезонных тем – сочащиеся грунтовые воды, которые из-за отсутствия правильной системы водоотведения размывают не только асфальт, сделанный совсем недавно, но и фундамент дома на Красного Знамени, 104.

Жалуются жильцы на разрушенные лестницы, подъездные пути и огромные ямы на дороге, ведущей к целой веренице домов. На протяжении всей строчки также отсутствует тротуар. Подняли горожане и вопрос о безопасности перехода оживленной проезжей части – единственный подземный переход, которым пользуется сотни людей, летом частично затоплен или без света, а зимой превращается в ледяную пещеру, словом, не в лучшем состоянии.

Ряд вопросов прозвучал о скандальной стройке и самовольно захваченной земле. Напомним, компания «Форуминвест» незаконно заняла 770 квадратных метров, а забор, установленный на участке, стал преградой для нормального передвижения пешеходов. Людей, решивших перейти дорогу, зачастую попросту не видно из-за металлического ограждения. Как отметил прокурор района, в конце апреля состоятся судебное заседание, которое должно расставить все точки над «i».

На встрече также присутствовал прокурор района Фото: Милана СОКОЛ

Глава города пообещал постепенно помочь разобраться со всеми поступившими жалобами. Помощники мэра записи суть претензией и контактные данные обратившихся. Людям остается ждать реальных действий от ответственных инстанций.

Ветки до сих пор лежат во многих районах Владивостока Фото: Милана СОКОЛ

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